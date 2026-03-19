游泳｜何诗蓓重返全运「福地」冲中国游泳公开赛首金

首届中国游泳公开赛今日于深圳大运中心游泳馆揭开战幔，获大会特邀参赛的「香港女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）重临「福地」！这位港队游泳领军人物继2025年全运会豪取2金2铜后，今晚将强势出战主项100米自由泳决赛，硬撼澳洲名将奥卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及美国好手杜嘉丝（Kate Douglass），力争赛事首金。

何诗蓓出战中国游泳公开赛。中新社

何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社

何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社

何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社

是次赛事星光熠熠，除张雨霏、潘展乐等国家队星将坐镇，大会更特邀17位世界级泳手献技。在今日率先上演的女子100米自由泳初赛，身处第9组的Siobhan游出53秒85，仅落后同组游出53秒72的美国名将杜嘉丝，以总排名第三顺利跻身今晚决赛。

值得一提是，深圳大运中心游泳馆堪称何诗蓓的「福地」。她在2025年粤港澳全运会曾于此场馆为港队勇夺2金2铜佳绩。今次故地重游，Siobhan今晚决赛将上演世界级「巅峰对决」：她将面对初赛第2名的杜嘉丝，以及游出53秒29成绩位列初赛头名的澳洲名将奥卡拉瑾。

获邀北上的何诗蓓行程紧密，将一连三日出战四个项目。除今晚争夺100米自锦标外，周五将转战强项200米自由泳及50米自由泳，周六则会角逐100米蛙泳。