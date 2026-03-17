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迈阿密网赛｜黄泽林福地上演逆转骚 首圈外围赛过关距主赛圈一步之遥

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更新时间：13:42 2026-03-17 HKT
发布时间：13:42 2026-03-17 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）福地上演逆转好戏！这名世界排名升至生涯新高120位的港将，周一（16日）出战ATP 1000分迈阿密大师赛外围赛男单首圈，力战三盘下以5：7、7：6（4）、6：4反胜英国球手宾宁顿钟斯（Jack Pinnington Jones） ，晋级次圈将与秘鲁的贝斯（Ignacio Buse）争夺主赛圈入场券。

去年历史性闯进迈阿密大师赛32强的Coleman，今年重返这个成名地要从外围赛打起。面对世界排名136位的宾宁顿钟斯，黄泽林全场比赛黄泽林共轰出17球「Ace」。Coleman首盘第11局遭关键破发，先输5：7。不过港将站稳阵脚后立即反扑，第二盘双方拉锯至决胜局，Coleman以7：4扳回一城。气势大振的黄泽林在决胜盘第三局率先破发，最终以6：4锁定胜局，总盘数反胜对手2：1，顺利进入外围赛次圈，将硬撼世界排名63位的首号种子贝斯，争夺主赛圈席位。

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