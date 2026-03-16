大专陆运会｜共产生五项大会纪录 叶景维获MVP大奖

一年一度的大专周年陆运会周日在联校运动场完成，2天比赛共产生5项大会纪录，包括周日进行的男、女子4x100米接力赛，焦点赛事男、女子100米决赛分别由理大的叶景维及教大的梁筠宜以10秒64及12秒正夺冠，前者凭去年11月全运会破香港飞人纪录（10秒27）可以说稳夺亚运资格，筠宜在周日早上大专100米初赛跑11秒87，暂列香港女子组排名第2，可望再获亚运资格。

男子100米跑决赛，叶景维（中）在尾段收步下夺冠，右为亚军陈一乐。徐嘉华摄

理大的叶景维（中）及中大的陈一乐（右）在百米飞人决赛斗得激烈。徐嘉华摄

女子100米跑决赛，教大的梁筠宜（右）夺冠，中大庾沛怡（左）夺亚。徐嘉华摄

女子百米飞人决赛，梁筠宜（右三)夺冠，在一日前在200米打破尘封13年的大会纪录的邱蒨庭（右一）在100米跑得第4名。徐嘉华摄

香港田总已定出5月初的香港锦标赛后截亚运标，今站大专田径赛有不少选手冲著争亚运资格去比，包括去年大专陆运会伤愈复出的梁筠宜，她也说满意今日表现：「一年前大专赛复出，今年夺100米冠军，特别今晨初赛跑11秒87这时间都满意，最紧要脚伤已痊愈，未来3场比赛（包括下周系列赛三、4月系列赛四及5月香港锦标赛）最想跑到自己PB（2023年的11秒69），争取亚运100米个人项目。」

梁筠宜取得女子飞人冠军。徐嘉华摄

女子100米跑的亚军及季军同是中大学生的庾沛怡（12秒10）及罗芷元（12秒17），香港大学医科生白凯文先在一日前的100米栏以14秒27夺冠，周日在脚伤未完全康复下在100米以12秒37第6名完成。

理大的叶景维表示香港有不少短跑男选手有力挑战香港纪录。徐嘉华摄

「百米飞人」纪录保持者叶景维：预计港绩很快会有人破

凭100米（10秒64）及200米冠军（21秒15）取得「MVP」的叶景维是理大物理治疗系3年级生，他周日在男子100米决赛尾段「收步」下夺冠，他说：「这两天大专的状态麻麻，不太「挞得著」，对于亚运，不会急著要再破港绩，先练好，因为底不是打得几好，稳定性及比赛经验都未是去到好好，心态亦未去到好成熟的阶段及状态，要靠今季跑多点比赛，再在训练上改善。」这枪也是叶景维自去年11月粤港澳全运会以10秒27刷新香港「飞人」纪录后的第一个比赛，他认为现有的香港男子短跑手都有能力破到香港纪录，预计自己的港绩不会维持太久。

5项大会纪录中包括3项接力赛，有男子4x100米接力赛的40秒70（功臣包括陈一乐、陈庭方、李敬谦及黄珀恒（旧纪录是去年的40秒85）、中大女子4x100米接力赛的47秒13（功臣包括庾沛怡、罗芷元、李巧怡及李颖瑶）（旧纪录是2021年的47秒48）、港大女子4x400米接力赛的3分55秒89（功臣包括马颖雯、徐颖恩、邹子荞及郭晓恩）（旧纪录是4分01秒54），个人项目有理大邱蒨庭的女子200米跑（24秒71）以及理大杨天朗的男子三级跳（14米81），邱蒨庭的纪录是打破了尘封了13年、由前女飞人方绮蓓做出的24秒83，而杨天朗的三级跳是打破10年前由周程宇所做的14米63。

总冠军香港大学。徐嘉华摄

总亚军中大。徐嘉华摄

总季军理大。徐嘉华摄

总成绩方面，香港大学夺全场总冠军（280分），亚、季军分别是中大（271分）及理大（213分）。

其他成绩包括：

香港400米纪录保持者陈俊浩以48秒06轻松夺冠。徐嘉华摄

中大的陈驰骏以2米01夺冠。徐嘉华摄

女子400米决赛，港大的马颖雯（前）以57秒24夺冠，队友徐颖恩以58秒36夺亚。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华