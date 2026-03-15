F1中国站│卡美安东尼利首夺冠 成史上第2年轻分站冠军 平治再包办头2位

一级方程式(F1)中国大奖赛今午(15日)在上海国际赛车场举行，平治车队继首站澳洲站后再次包办冠、亚军，今次由卡美安东尼利夺冠，赢得个人首个F1分站冠军，而上站冠军佐治罗素得第2，法拉利的咸美顿取得季军，队友陆克莱第4。而19岁202日的安东尼利成为F1史上第2年轻取得分站冠军的车手，仅次于韦斯塔潘。

卡美安东尼利首夺冠，成史上第2年轻分站冠军。法新社

法拉利双雄起步快。新华社

法拉利双雄起步快

今站平治两位车手排头2位起步；法拉利双雄就第2排出发，麦拿伦的罗利斯和皮亚斯利排5、6位。然而两架麦拿伦战车因为故障，未出现在起步格，加上奥迪车队的波度尼图和威廉斯的艾邦，4人未开赛已退赛。当5盏红灯熄灭，法拉利双雄起步出色，咸美顿领跑入第一湾，杆位发车的卡美安东尼利顶住陆克莱紧接入湾，罗素就跌落第4。安东尼利首圈已越过咸美顿上首位，之后全程领放。

卡美安东尼利一放绝尘。法新社

卡美安东尼利一放绝尘

第10圈阿士东马田的史杜尔将战车放在赛道上退赛，安全车出动，令比赛再次变得紧凑。安全车于第13圈离开赛场，安东尼利继续在前面走甩，罗素就和法拉利两车手斗法，前者于第29圈超过陆克莱后就一直守住第2位，咸美顿及陆克莱其后互相爬头较量，成为赛事中后段的亮点。安东尼利最终率先完成56圈赛事，队友罗素慢9秒多得第2名，两人与首站澳洲站互换位置。

法拉利双雄尾段互斗。法新社

法拉利双雄尾段互斗成焦点

而咸美顿就第3名冲线，队友陆克莱得第4，两人与上站的排名同样互换。第5名是哈斯车队的比亚文，阿尔派车手加斯利得第6名。卡美安东尼利取得个人首个F1分站冠军，同时他以19岁202日之龄成为F1史上第二年轻收录分站冠军的车手，仅次于红牛车手韦斯塔潘，后者2016年西班牙站以18岁228日之龄夺冠。