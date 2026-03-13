滑雪｜苏翊鸣现身竞速实验场 谈「竞速美学」邀佐治罗素崇礼滑雪

一个月前刚在2026年米兰科尔蒂纳冬奥会大放异彩、为国家队夺得首金的单板滑雪名将苏翊鸣，周三现身Adidas竞速实验场，他在活动中与F1平治车队英国车手佐治罗素（George Russell）跨界对谈，不仅畅论奥运赛场上的「竞速美学」，更尽显地主之谊，表示要带罗素亲临河北崇礼的训练基地，在雪道上一较高下。

钟意滑雪和赛车 享受速度带来的快感

谈及对速度的理解，刚获得冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧金牌的苏翊鸣显得感触良多。速度对他而言是一种极致体验：「在单板滑雪中，速度是冲上跳台、成功落地的最关键因素之一。这种对速度的掌控，是我运动表达方式中独一无二的部分。」

私下热爱赛车的苏翊鸣更透露，自己曾在专业赛道驾驶赛车，享受肾上腺素飙升的快感。他认为滑雪与赛车虽有不同，但带来的感官刺激异曲同工。他特别提到滑雪独有的美学在于「滞空感」：「速度带给我们足够长的腾空时间，让运动员能在空中享受飞行的过程与落差感，这是在米兰赛场上，以及其他运动中都无法替代的独特感受。」

期待跨界火花 荐崇礼「主场」切磋

是次活动集结了奥运冠军苏翊鸣、F1车手佐治罗素及音乐人窦靖童，苏翊鸣表示非常欣赏Adidas品牌「不设限」的精神。当被问及会推荐外国嘉宾到访中国何处时，这位刚从欧洲凯旋的选手笑言，希望能带佐治罗素到他熟悉的崇礼训练场地：「我想把他带到单板滑雪的领域中，让他体验一下与赛车截然不同的速度感。」

寄语滑雪新丁：安全第一 享受热爱

随著苏翊鸣在米兰冬奥再创高峰，国内势必再掀起一波滑雪热潮，不少南方青少年亦纷纷投入这个运动。作为年少成名的典范，苏翊鸣亦向这些滑雪「初哥」提出建议。他强调「安全第一」，呼吁初学者要循序渐进，切勿操之过急。但他认为最关键的还是心态：「更重要的是发自内心的热爱，好好享受这项运动及大自然带给我们的独特快乐。」

