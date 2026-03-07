Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全英赛｜「邓谢配」历史性杀入四强 周六跟中华台北组合争入决赛 图为港再写新一页

更新时间：11:23 2026-03-07 HKT
发布时间：11:23 2026-03-07 HKT

世界排名第7的香港羽毛球混双邓俊文、谢影雪在超级1000的全英赛创造历史！他们周六凌晨在英国伯明翰举行的全英羽毛球公开赛8强，跟丹麦年轻组合激斗了70分钟，以21:18、19:21、21:15取得香港历来第一个全英赛4强席位，为港队写下新一页，正在倒数羽毛球生涯日子的阿雪在赛后掩面跪地，她说：「真的好难控制到此刻的情绪，我的手不断在抖，我们的比赛仍未完。」

「邓谢配」合作10年，第一次跻身全英四强，可以想像他们有多激动。全英FB图
全英赛属最高级别的比赛，俊文及阿雪沿途过关难关重重，他们都一一克服。全英FB图
这一对丹麦年青组合曾在16强爆冷击败「世一组合」中国的冯彦哲、黄东萍才入到8强。全英FB图
再胜去年香港公开赛手下败将

属BWF世巡赛最高级别1000的赛事，今季只有4个，包括全英赛，「邓谢配」之前最佳全英战绩是8强止步，周六凌晨对的丹麦组合Mads Vestergaard/ Christine Busch正是去年11月香港公开赛的16强对手，当时港队在主场观众打气下以2:0胜出，今次8强再遇，「邓谢配」在首局一直领先下以21:18先拔头筹，次局港队曾落后11:19下没放弃，一分分追近至15:19，在末段15:20落后下仍奋力追至19:20，只可惜被对手以19:21扳平；决胜局中段，双方曾多次打成平手至12:12后，港队取得领先机会到末段，终以21:15首次跻身全英4强。

全英FB图
「邓谢配」合作10年，近年因伤患及年龄的关系，近一、两年参加全英赛的心态都视为他们「最后一次」，去年因为阿雪仍在养伤中没有参加，今年卷土重来，从32强打起，首圈以2:1胜泰国组合惊除过关后，16强跟印度组合在首圈拉锯多时，港队以21:19先拔头筹，次局领先对手1分至9:8时，印度组合因伤退赛入8强。

合作10年  讲到明恨上全英奖台

对于登上全英赛颁奖台，「邓谢」一直都视为其中一项未达成的心愿，俊文曾说过：「一直觉得好遗憾未入过全英赛4强，因为这个比赛对我们来说是一个历史好悠久的比赛，好想企在全英颁奖台。」俊文及阿雪曾杀入过超级1000的4强，包括今年一月的马来西亚公开赛，他们当时4强止步，周六在全英4强将遇上世界排名15的中华台北的叶宏蔚、詹又蓁，港队力争第一次跻身超级1000的决赛席位。

在全英首圈爆冷击败应届全运金牌的李卓耀，在次圈以0:2不敌加拿大应届世锦赛同牌得主赖浩俊。全英FB图
记者：徐嘉华

