Liv Golf香港｜次日奥迪斯、保美斯特低标准14杆并列第一 Smash GC低标准35杆高居团体榜首

Liv Golf香港站周四(5日)开始一连4日在粉岭高尔夫球场开打，周五(6日)进入到第2日赛事，墨西哥选手奥迪斯(Carlos Ortiz)以低标准14杆续坐榜首，以首日位列次名的保美斯特第(Dean Burmester)二轮发挥稳定追成并列第一。

首轮一支独秀以低标准10杆完成的奥迪斯，次轮虽然未能延续首轮好手感，全日吞3柏忌，但仍抓下7只小鸟以低标准14杆位列榜首，但首回合位列第2的保美斯特今轮发挥相当稳定，全日只收1柏忌，并同样抓下7只小鸟，总杆数同样以低标准14杆并列榜首，紧随其后有低标准13杆的德特里(Thomas Detry)，而Legion GC队长拉姆(Jon Rahm)今轮手感同样火热，在仅收1柏忌下抓下1老鹰7小鸟，以低标准12杆升至第4。卫冕冠军加西亚(Sergio Garcia)现危机，全日吞3次柏忌仅收4小鸟下以低标准8杆并列14，而曾于阿德莱德站封王的金河珍(Anthony Kim)表现亦未如理想，次回合吞2次双柏忌和1次柏忌，抓下3只小鸟下以低标准1杆排第50名。

团体方面Smash GC凭麦道尔(Grarme McDowell)今轮打出一杆入洞下，次轮全队打出低标准16杆的表现下，以低标准35杆名列榜首，而奥迪斯所在的Torque GC，则以低标准30杆排第2。

记者/摄影：魏国谦