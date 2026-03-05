LIV Golf香港站首日奥迪斯60杆独领风骚 卫冕冠军加西亚首日零失误发挥稳定

一连四日的LIV Golf香港站，今日在粉岭哥尔夫球场正式开锣。开球前更有香港芭蕾舞团于1号发球台演出获奖作品《港式麻雀华尔滋》，为赛事揭开序幕。墨西哥球手奥迪斯首日个人、团体赛双双第一，而卫冕冠军加西亚表示在这个球场做到首日零失误绝对系好事。

首日赛事即成墨西哥球手奥迪斯（Carlos Ortiz）的个人表演，他全日抓下1鹰9鸟，仅吞1个柏忌，以低标准杆10杆的60杆佳绩独占个人赛榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）以低标8杆的62杆排个人赛第二位。卫冕冠军加西亚（Sergio Garcia）以低标7杆的63杆并列第三位。

而团体赛方面，奥迪斯领军的Torque GC全日收获2鹰23鸟，总成绩低标21杆，同样在团体赛领导群雄，实现个人与团体「双双独占鳌头」的强势开局。古奇（Talor Gooch） 领军的Smash GC以低标19杆排第二，4Aces GC则以低标13杆完成首日。

奥迪斯入局慢 后九洞创佳绩

赛后奥迪斯难掩兴奋，直言是后九洞的爆发造就佳绩。「我想这是一轮很棒的比赛。开局有点慢，但在第九洞打出了关键的标准杆，然后在第11洞切球入洞，那刻带动了成个气势。」被问到最后几洞有否想过冲击59杆，奥迪斯坦言：「我当然知道如果最后四洞全部抓鸟就有机会，我当时真系谂紧59杆。可惜之后错失咗一两个推杆，但我每一次都尽力而为。」

加西亚零失误完成首轮 保美斯特表示场地比平时容易打

卫冕冠军加西亚连续两年在粉岭打出63杆佳绩，今次更是零失误完成首轮。「天气好，场地条件接近完美，球员自然容易攞分。但呢个场始终需要你用正确方式击球，偶尔会有啲棘手的洞要处理，而我大部分时间都做得到。」对于连续两年在粉岭打出零柏忌的63杆，加西亚坦言：「我其实唔知有咁多，但当然知道今轮冇任何失误。一个需要打出唔同球路的球场，能够做到呢点绝对系好事。」

南非球手保美斯特以62杆完成首轮，暂时落后奥迪斯两杆。他赛后表示：「今日表现几乎完美，只在第9洞开球犯咗个小错误。我整日发挥都好稳定，几乎冇失误。虽然错失咗几个推杆机会，但能够坚持住不断抓鸟，我好自豪。」谈到粉岭球场的变化，保美斯特指出：「因为赛前落雨，场地比平时软，容易打啲。但我知道周末会起风，到时就会体验到呢个场真正嘅难度。」

记者、摄影：廖伟业