LIV Golf香港｜首日赛事奥迪斯团体个人双双领先 卫冕冠军加西亚并列第三

更新时间：19:30 2026-03-05 HKT
发布时间：19:30 2026-03-05 HKT

一连四日的LIV Golf香港站今日在粉岭哥尔夫球场正式开锣，今年赛事全面升级，总奖金加码至3000万美元（约2.35亿港元），成为香港体坛史上奖金最高的赛事之一。开球前更有香港芭蕾舞团于1号发球台演出获奖作品《港式麻雀华尔滋》，为赛事揭开序幕。

首日赛事已经顺利完成，个人赛由墨西哥球手奥迪斯（Carlos Ortiz）一枝独秀，全场抓下1鹰9鸟，仅吞1个柏忌，以低标准杆10杆的佳绩独占榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）则以低标8杆紧随其后。卫冕冠军加西亚（Sergio Garcia）首日表现平稳，与文森特（Scott Vincent）、宋永汉（Younghan Song）及古奇（Talor Gooch）同以低标7杆并列第三位。

团体赛方面，由奥迪斯领军的Torque GC全日收获2鹰23鸟，仅吞6个柏忌，总成绩低标21杆领导群雄。Smash GC以低标19杆排第二，古奇贡献良多。至于金河珍（Anthony Kim）与庄臣（Dustin Johnson）压阵的4Aces GC，则以低标13杆完成首日。


记者、摄影：廖伟业

