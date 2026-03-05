F1│周日迎新赛季首次灯灭 皮亚斯利为主场捧杯期望降温

距离2026年世界一级方程式（Formula 1，简称F1）新赛季首站——澳洲大奖赛——在墨尔本阿尔伯特公园赛道开锣尚有4天，主场出战的澳洲新星奥斯卡皮亚斯利（Oscar Piastri）却选择为外界的高度期待「降温」，直言所属的麦拿伦（McLaren）车队目前并非夺冠大热。

澳洲新星奥斯卡皮亚斯利直言所属的麦拿伦车队目前并非夺冠大热。法新社



皮亚斯利上季表现大爆发，全年合共取得7个分站冠军，最终在车手积分榜排名第三，令他在家乡墨尔本成为焦点人物。本周末举行的澳洲站预料将吸引破纪录观众入场。自1985年澳洲站正式成为F1分站以来，从未有本土车手在主场夺冠，皮亚斯利自然被视为最有希望「破荒」的人选。

不过，这位24岁车手在赛前受访时表现冷静。他指出：「从季前测试来看，我们确实是前列分子之一，但我不会说我们是今站的最大热门。相比12个月前，现时形势没有那么乐观，我们仍需要再进步。」

技术改革赛局添变数

对不少香港观众而言，2026年F1是一个特别值得关注的赛季。今季F1迎来数十年来最大规模的技术改革，赛车在动力系统、底盘设计及电能使用比例等方面全面更新。简单来说，各车队几乎要「由零开始」重新研发战车，实力高低在季前测试中仍难以完全判断，真正竞争力往往要到正式比赛才会浮现。

这相信亦是皮亚斯利对主场胜算有保留的原因之一。他坦言，现阶段「完全无法预测」自己能否在澳洲站夺冠。



队内竞争仍是最大挑战



上季皮亚斯利曾在季中一度于积分榜领先队友、英国车手罗利斯（Lando Norris）多达34分，但其后状态回落，被罗利斯反超，后者更一举夺得个人首个世界冠军。皮亚斯利表示，对错失更高成就的失望已经淡化，短暂的休季期及新规则带来的适应压力，令他没有太多时间回顾过去。

但他就否认主场作战会带来额外压力，皆因去年澳洲站，他曾因失误冲出赛道草地，最终只得第九名。「去年的结果当然不理想，但我不会因此给自己额外压力，现时要面对的挑战已经够多了。」

英国车手罗利斯一举夺得个人首个世界冠军。法新社

「木瓜规则」风波已成过去



麦拿仑上季对两名车手实行「平等待遇」，但在实际比赛中，所谓的「木瓜规则」（Papaya Rules）曾引发争议，包括在意大利蒙扎站因车队进站失误，皮亚斯利被要求让罗利斯先行。对此，他表示相关问题已在车队内部妥善处理：「我们不会无故互换位置，若再出现紧张时刻，车队会一如以往内部处理，目标是整体进步。」

澳洲大奖赛正赛将于香港时间星期日中午约12时举行（墨尔本当地时间下午3时）。随着新赛季技术大洗牌，加上麦拿伦、平治及法拉利等传统强队实力接近，今站被视为观察全年形势的重要指标。

对皮亚斯利而言，主场不只是争取首个澳洲车手冠军的机会，更是在F1全新时代证明自己能否成为顶级车手的关键一战。