WTA女子网球｜球场得意情场更得意！ 「一姐」莎芭兰卡接受男友求婚 晒巨钻秀恩爱

女子网坛「一姐」、白俄罗斯名将莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）在社交媒体上大放「闪光弹」，宣布与男友、巴西商人弗兰古利斯（Georgios Frangulis）订婚的喜讯。这位四项大满贯冠军分享了一段男友单膝跪地求婚的甜蜜影片，并向外界展示了其手上耀眼的巨型钻戒。

网上晒求婚片段

从影片中可见，求婚场面极其浪漫，弗兰古利斯在一个铺满白色玫瑰花瓣的泳池前，被精心布置的花海包围，跪地向莎芭兰卡送上求婚戒指。莎芭兰卡在帖文中写道：「你和我，直到永远。」「我终于可以叫你别的称呼——未婚夫！」，喜悦之情溢于言表。

曾在布里斯班网赛催婚

在稍后发布的限时动态中，莎芭兰卡分享了与未婚夫享受庆祝大餐的画面，并再次近距离展示其钻戒，配文写道：「嗯，我显然完全不知道今晚会发生这件事。」

虽然莎芭兰卡对这次求婚感到惊喜，但她其实在近几周已多次「明示」，希望二人关系能更进一步。在今年一月布里斯班网赛夺冠后的颁奖典礼上，她便公开向男友「催婚」：「谢谢我的男朋友，希望很快我能叫你『别的称呼』，对吧？让我们再多施加点压力，对吧？」

除了订婚喜讯，莎芭兰卡本周亦迎来了家庭新成员，一只名为Ash的可爱小狗。这只近四个月大的小狗，此前一直由其体能教练照顾，数天前才与莎芭兰卡首次见面。她对这位「新成员」宠爱有加，在印第安韦尔斯网赛的媒体日上，更向记者大赞牠「太可爱了」、「毛茸茸的，很会撒娇，带来了很多欢乐。」