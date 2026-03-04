Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．女足｜港队安全离开杜拜飞抵曼谷 将于周六返港

即时体育
更新时间：23:03 2026-03-04 HKT
发布时间：17:41 2026-03-04 HKT

因出战「Pink Ladies Cup 2026」而身处杜拜的香港女子足球代表队今日（4日）晚上报平安，表示已经安全飞抵泰国，并会在周六起程回港。

足总今早已经在社交媒体上发文，确认港队女足已经顺利登机离开杜拜。到香港时间晚上近11时左右，足总再发帖表示所有港队女足职球员已经安全飞抵泰国曼谷，并将于3月7日启程返港。

帖文续指：「足总衷心感谢香港特别行政区政府、特区驻迪拜经济贸易办事处，以及旅行社的协调支援；亦再次感谢各界一直以来的关心与支持。」

早前已宣布退赛

足总亦指球队现时已停止一切外出活动，并留守当地酒店内以确保人身安全，也表示会与相关部门会持续与球队保持紧密沟通，实时了解当地最新情况及球队需要，并会因应事态发展，为球队作出合适安排。杜拜机场在周一起已提供有限度服务，并限度恢复航班升降。第一班由由杜拜飞往香港的航班亦将于今晚9时42分飞抵香港国际机场。

