羽毛球全英赛｜男单李卓耀伍家朗 混双邓俊文谢影雪 齐齐过首关
更新时间：14:18 2026-03-04 HKT
发布时间：14:18 2026-03-04 HKT
属超级1000的全英羽毛球公开赛周二在伯明翰展开，港队主力先后过关包括5月将荣升「爸爸」的男单伍家朗、师弟李卓耀爆冷击败应届全运金牌得主翁泓阳，以及混双邓俊文、谢影雪。
准爸爸伍家朗望家庭及羽球事业都做得好
今站是港队欧洲之旅的第2站，上周在德国公开赛（超级300）8强止步，来到更高级别的全英赛，世界排名29的家朗在首圈对加拿大代表、排33位的杨灿，在44分钟的激战中，港将以21:14、21:9跻身次圈将对印度一哥申恩（Lakshya Sen)，后者在首圈爆冷以2:1击退「世一」兼卫冕的中国名将石宇奇。
早前在IG宣布将升格做爸爸说：「我准备做老豆喇！」预产期是5月，家朗表示：「我会尽力兼顾好家庭同事业，始终我是一个新手爸爸，很多方面都要边做边学。」家朗本周的世界排名重返头30位内，期望在9月亚运前能将世界排名保持上升。
阿耀胜应届全运会金牌得主
现世界排名25的李卓耀上周德国站16强止步，来到全英赛对应届全运会男单金牌得主翁泓阳，对方的世界排名比阿耀高10位，在52分钟的激战中，港将以21:19、21:17胜出，次圈挑战21岁 的应届世锦赛铜牌得主、加拿大的赖浩俊（Victor）。
邓谢配有惊无险
混双的世界排名第7的「邓谢配」一直期望可以踏上全英赛奖台，周二首圈对泰国组合Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat，港队在先输一局16:21、连追2局21:15、21:11反胜入次圈将对印度组合Dhruv Kapila / Tanisha Crasto。
记者：徐嘉华
