LIV Golf球星访大馆 大赞香港古迹活化 气功初体验欣赏「古老秘密」

即时体育
更新时间：20:50 2026-03-03 HKT
发布时间：20:50 2026-03-03 HKT

一连四日的「2026年汇丰LIV Golf香港站」周四将在粉岭哥尔夫球场开锣，一众世界顶级球手陆续抵港。主办单位香港哥尔夫球会今日特别安排四位LIV球星，包括美国的史帝尔（Brendan Steele） 、特林加伊（Cameron Tringale） 、施莱德简斯（Ollie Schniederjans）及瑞典的海尔格伦（Björn Hellgren） ，到访中区法定古迹「大馆」，参与古迹导赏及文化体验活动，在开赛前率先感受香港独特的中西文化魅力。

四位球手今日傍晚在赛会安排下，参观这座拥有超过100年历史的建筑群。众人对监狱活化后的囚室尤其感兴趣，史帝尔赞叹：「 他们对这座地标建筑的改造真的令人惊叹，了解它的历史也很有趣。我觉得社区能够拥有这样一个场所，让大家可以来这里消磨时光，真是太好了。我对这里的文化和艺术也略知一二，所以我觉得一切都很棒。」对于香港举办大型体育赛事的吸引力，四将异口同声大赞东方之珠。第4度来港参战的史帝尔表示：「香港是座很棒的城市，美食、文化、人都很出色，我一直期待再来。」首次参加LIV Golf香港站的海尔格伦表示：「每次来香港，都会有很多人来看比赛，感觉很好。每个人都很友善，并且能感受到这座城市的文化氛围，真是太好了。」 

 

除了古迹导赏，球会更特别安排「气功示范及体验」及「手工纪念品工作坊」。首次接触气功的众将显得相当雀跃，在导师指导下学习缓慢控制身体肌肉的动作。史帝尔完成后气喘吁吁笑说：「精疲力竭！我不太习惯，但非常有趣。」 随后他表示：「 我觉得我们生活在一个节奏快速的世界，到处都是电子产品和萤幕。能够锻炼身体、调整呼吸、让自己扎根于周围环境。我感觉很好、很有趣。 」同为美国球手的施莱德简斯 认为气功值得学习：「 我觉得任何经久不衰的方法都值得学习。所以我很想了解更多。 」而海尔格伦同样认为东方许多事物值得他们学习：「我觉得东方的一切，无论是医学，或是你们对待生活、健康等方面的态度，都值得我们学习。」


记者、摄影：廖伟业

