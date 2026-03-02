网球｜黄泽林周二再上ATP 1000 战场 印弟安纳威尔斯首圈外围赛再遇

「港台组合」的张玮桓及梁恩硕周一早上合作出战美国德州的ATX公开赛（超级250）的双打决赛，跟头号种籽的「美澳组合」兼大满贯奖牌得主唐逊（Taylor Townsend）/ 亨达（Storm Hunter）斗足1小时20分，终以3:6、4:6败阵，屈居亚军，亦是2人合作一年以来第2个ATP250级别的亚军。另边厢的香港一哥黄泽林（Coleman）将于周二凌晨4时半出战属ATP1000级别的印第出战印弟安纳威尔斯外围赛，重遇1月澳网外围赛赢自己的瑞典球手伊默（Elias Ymer）。

香港一姐张玮桓（左）及中华台北的梁恩硕（右）在美国德州ATX公开赛决赛不敌「美澳联队」，夺亚而回。ATX官网图

张玮桓（右）及梁恩硕（左）近年合作无间，同一目标是希望储够分入大满贯。ATX官网图

「港台组合」周一遇上的「美澳组合」，赛前已预料难打，唐逊曾夺2025澳网及2024温组两大满贯双打冠军，亨达亦曾晋级2023温网双打决赛，实力被看高一线，加上在今站决赛中「美澳组合」的第一发球及第二发的得分率都高于「港台组合」，最终大热胜出。

Eudice 近一年跟梁恩硕合作双打，大家同一目标是争取入「大满贯」双打赛，她们已手执5个不同级别的WTA赛事冠军，包括今年一菲律宾（WTA125）及泰国站（W75）双冠军，现时2人的各自双打排名是Eudice的83位及恩硕的75，可望5月法网前能争取更多WTA积分。

黄泽林再斗澳网外围赛宿敌，可望成功复仇。资料图片

现处于个人世界排名新高的123位的Coleman，战罢美国之旅头2站比赛（从外围赛打起），包括佛罗里达州的德拉海滩公开赛（ATP250）的8强及墨西哥公开赛（ATP500）的32强后，他去到更高级别的印弟安纳威尔斯（ATP 1000），周二凌晨4时半将对瑞典的伊默，2人曾于1月中的澳洲网球公开赛第3圈外围赛碰头，当时Coleman以2:1见负，今次可以说是一次复仇的好机会。

记者：徐嘉华