LIV Golf香港站周四开锣 盛事规模全面提升 郭永亮：奖金加码至3000万美元

「2026年汇丰LIV Golf香港站」将于周四（5日）在粉岭球场揭幕，赛事连续第三年落户香港。香港哥尔夫球会会长郭永亮今日会见传媒时表示，今年赛事规模全面升级，总奖金提升至3000万美元（约2.35亿港元），将成为香港体坛史上奖金最高的赛事之一。

奖金提升至2亿3500万港元 比赛日期人数全面升级

Liv golf已经是第三年于香港粉岭球场举行，过去两年赛事吸引超过40个国家及地区的观众入场。今年赛事全面升级，总奖金亦都全面加码。香港哥尔夫球会会长郭永亮表示：「今年liv golf 的奖金进一步加码，由2500万美金提升到3000万美金，大约港币2亿3500万。比历届多咗差唔多两成。」随后他提到参赛人数和日期都有所提升：「今年赛事由以往3日增至4日72洞比赛，参赛球手增至57位。包括曾来港参战的顶级球星Bryson DeChambeau及Jon Rahm等等。」

场地规模全面升级促入场 望能提升香港经济效益

今年比赛场地规模亦都有所提升，郭会长表示：「VIP公众席由一层增至两层，容纳更多高消费观众，等大家可以更舒适享受赛事。球手休息室同样扩建至两层，地下设康复和健身区，楼上做球手餐饮、休息需要。观众村面积亦较往年扩大，摊位活动更多元化，更加丰富。今年添置更多运动模拟器，可以促进不同运动的交流，并供一家大细娱乐。」他特别提到，星期六赛后音乐会将移师至旧球场1号洞举行，可容纳人数增至7000人，较以往多出三倍，观众更可欣赏国际知名澳洲DJ Dom Dolla的演出。

最后郭会长表示liv golf将会为香港带来更多经济效益：「过去两年赛事吸引超过40个国家及地区的观众入场，其中一半是海外观众。而2024有约3.8万人入场，人均消费高达2300美元（约1.8万港元），远超一般过夜旅客，预计今年4天赛事将进一步带旺酒店、餐饮及零售业，为香港带来数以亿计的经济效益。」

记者：廖伟业