Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯│王楚钦反胜菲历斯勒般 与林昀儒今晚8点争夺男单冠军

即时体育
更新时间：17:00 2026-03-01 HKT
发布时间：17:00 2026-03-01 HKT

WTT新加坡大满贯今日(1日)煞科，男、女单分别上演两场准决赛，晚上再进行决赛。两场男单4强赛已经完成，头号种子国家队好手王楚钦在先失一局下，以4:1反胜法国球手菲历斯勒般，今晚8时将与中华台北选手林昀儒争冠。林昀儒在今届赛事状态大勇，与王楚钦的左手对决令人期待。

王楚钦反胜菲历斯勒般

王楚钦今场与菲历斯勒般在第1局激战至10:10平手，后者连取2分先赢12:10。过去5次交手全胜的王楚钦，由第2局起开始入局，正、反手抽击越来越得心应手，连赢11:8、11:9、11:5、11:9，总局数反胜4:1，以大热姿态跻身决赛。他决赛的对手，就是中华台北的林昀儒。后者面对5号种子摩加特，头3局分别赢11:7、14:12、12:10，及后两局虽连输5:11、7:11，但第6局调整后赢11:8，局数胜4:2。

今晚8点与林昀儒争冠

王楚钦与林昀儒今晚8点争夺男单冠军，两位左手将料合演一场激战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军首次对德黑兰中心地带轰炸︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
9小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
9小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
4小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
5小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
8小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
7小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
7小时前