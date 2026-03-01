WTT新加坡大满贯│王楚钦反胜菲历斯勒般 与林昀儒今晚8点争夺男单冠军

WTT新加坡大满贯今日(1日)煞科，男、女单分别上演两场准决赛，晚上再进行决赛。两场男单4强赛已经完成，头号种子国家队好手王楚钦在先失一局下，以4:1反胜法国球手菲历斯勒般，今晚8时将与中华台北选手林昀儒争冠。林昀儒在今届赛事状态大勇，与王楚钦的左手对决令人期待。

王楚钦反胜菲历斯勒般

王楚钦今场与菲历斯勒般在第1局激战至10:10平手，后者连取2分先赢12:10。过去5次交手全胜的王楚钦，由第2局起开始入局，正、反手抽击越来越得心应手，连赢11:8、11:9、11:5、11:9，总局数反胜4:1，以大热姿态跻身决赛。他决赛的对手，就是中华台北的林昀儒。后者面对5号种子摩加特，头3局分别赢11:7、14:12、12:10，及后两局虽连输5:11、7:11，但第6局调整后赢11:8，局数胜4:2。

今晚8点与林昀儒争冠

王楚钦与林昀儒今晚8点争夺男单冠军，两位左手将料合演一场激战。