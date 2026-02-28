Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拳击｜曹星如技术性击倒对手 夺 IBF泛太平洋雏量级金腰带

即时体育
更新时间：21:16 2026-02-28 HKT
发布时间：21:16 2026-02-28 HKT

香港拳坛「神奇小子」曹星如（Rex），周六在马尼拉出战菲律宾拳手、外号「眼镜蛇」的 利巴沙(Genisis Libranza)，力争 IBF 泛太平洋雏量级冠军金腰带。结果，曹星如于第3回合中段打跌对手，拳证马上终止比赛，判Rex技术性击倒对手，复出第3战终于成功夺得冠军金腰带，赛后Rex扬言下一目标是挑战IBF世界冠军。

第3回合击倒对手

原定10个回合的比赛，曹星如在第2回合开始占得上风，并于尚余1分19秒时以一记左直拳击中对手，令利巴沙踎低，被拳证数8秒。第3回合曹星如继续施展猛烈攻势，在尚余2分11秒又以左勾拳打至对手踎低，拳证再次向利巴沙数8秒。利巴沙之后继续被Rex连横进攻，第3回合尚余1分16秒，Rex又以组合拳接连击中利巴沙，拳证终止赛事判曹星如技术性击倒取胜，职业生涯累积24胜1和0负，15次KO。

感谢观众支持

曹星如赛后感谢观众支持，并扬言下个目标挑战IBF世界冠军：「多谢现场朋友、睇直播的香港人，今场胜利对我意义重大，下一个目标挑战IBF世界冠军。我停咗一段时间无比赛，大家仍咁支持我，好多谢大家。上次打和并未有影响我去追目标，今次准备更投入，比之前控制得更好。」

KO不是首要目标

今场10个回合的比赛，曹星如在第3回合便击倒对手，拿下职业生涯第15次KO，他透露：「每次比赛都会尽量把握机会，出拳有效果便会跟进进攻。KO对手不是我的首选，只是尽量把握每个机会。而我心急上前追击亦中不少重拳，亦是我要改善的错误。」

另一港将潘启情（Raymond）与菲律宾拳手 Enrique Magsalin争夺WBF Australasian 蝇量级冠军金腰带，打完头3个回合因菲律宾拳意外受伤赛事结束，3位裁判两人判和，拳证因而判赛事打和。

