香港LCK CUP2026｜LCK CUP首登陆香港设决赛 周末上万观众见证今年首个冠军诞生

周六英雄联盟顶级联赛LCK首度在港设LCK CUP决赛，3支队伍将在今个周末在启德体艺馆决出今年首个世界级赛事，全球先锋赛的2个韩国赛区的名额，吸引众多观众到场感受大战气氛。

香港相隔多年后再有大型英雄联盟电竞赛事，2日大战吸引上万观众到场见证，现场仍有粉丝邨供打卡留念和选购纪念品，到场观赛的关先生受访表示到场是为了到场支持DK中单Showmaker，对于今次LCK首次到港设LCK CUP决赛他认为：「觉得都算激动，难得今次有一次机会，可以现场去接触到呢个比赛，我觉得都兴奋同心情都激动。 」关先生也表示期待未来可以再举办类似等级的比赛，他说：「我觉得可以近距离咁样接触到，无论系见到本人又好，或者可以感受𠮶个现场气氛又好，都系一件非常之刺激或者有热血嘅事啰。 」

记者/摄影：魏国谦