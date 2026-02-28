「Move For Good Corporate Fitness Challenge」圆满结束 善款援助大埔宏福邨火灾受影响青少年

由「橄榄成长基金」主办的「Move For Good Corporate Fitness Challenge」，刚于2月27日（周五）在启德Airside恒动馆举行，有9间学校、逾100名学生参与，并获得8间企业以不同方式支援；活动共筹得逾12万善款，将用以援助于大埔宏福苑火灾中间接受影响的儿童及青少年。

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」是一项独特的健身体验，透过运动与体育的力量，将企业与本地社区连结起来。活动于香港最大的CrossFit场馆恒动馆（Asphodel House）举行，这项年度盛事汇聚参与者，共同促进身心健康、应对社会挑战，并为香港多元社区带来有意义的正面改变。

今次活动有9间学校参予，逾100名学生参加；另外有8间企业以不同方式支援，包括组队参赛的中国香港榄球总会、汇嘉律师事务所（香港）（Walkers）及杰柏集团（JEB Group）；以及赞助学生队伍的Ageas国际保险公司及安理谢尔曼思特灵律师事务所（AO Shearman） 等。

结果，国泰航空（Cathay Pacific）夺得公开组冠军，而中国香港榄球总会则获亚军；至于学生组，有两组出战的官立嘉道理爵士中学（西九龙），包办冠、亚军（亚军队伍跟AO Shearman组队参赛）。至于筹款最多奖项，则由中国香港榄球总会以筹得22,564港元胜出。

参赛学生梁浚庭盛赞今次健身体验活动十分有意义，而且很大趣：「很好玩！这次比赛可以认识到很多外国的朋友，也可以跟他们交流心得；平常其他比赛较难有这个机会。」

官立嘉道理爵士中学包办学生组冠亚军

橄榄成长基金行政总裁周思豪表示：「『Move For Good Challenge』是我们其中一个年度筹款活动，旨在凝聚社会力量。每年我们从『Move For Good』活动筹得的资金，都会支持『橄榄成长基金』的一项特殊倡议。今年，我们非常振奋地宣布，所有款项将用于援助受大埔火灾影响的儿童、青少年及社区，为他们提供以运动作主题的发展计划及活动。运动拥有连结和团结人群的力量，我们希望将这份正能量和大家的支持，投入到这项极具意义的倡议中。衷心感谢今年所有参与的学校和企业的信任与支持，你们的努力和贡献，我们万分感激。」

今年，所有筹得款项将用于支持大埔宏福邨火灾悲剧后、我们社区中受到间接影响的儿童及青少年。除了直接受灾者，我们同样关注那些因目睹事件、失去邻里亲友，或在悲剧阴影下持续承受情绪困扰的年轻心灵。透过社区活动，陪伴他们疗愈心灵、重建韧力，并重新感受到运动与连结带来的喜悦。

参与学校（排名不分先后）：

明爱胡振中书院

官立嘉道理爵士中学（西九龙）

圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学

圣公会圣匠中学

佛教筏可纪念中学

上水官立中学

五育中学

职业训练局

香港专业教育学院



