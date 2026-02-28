Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」圆满结束 善款援助大埔宏福邨火灾受影响青少年

即时体育
更新时间：17:24 2026-02-28 HKT
发布时间：17:24 2026-02-28 HKT

由「橄榄成长基金」主办的「Move For Good Corporate Fitness Challenge」，刚于2月27日（周五）在启德Airside恒动馆举行，有9间学校、逾100名学生参与，并获得8间企业以不同方式支援；活动共筹得逾12万善款，将用以援助于大埔宏福苑火灾中间接受影响的儿童及青少年。

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」是一项独特的健身体验，透过运动与体育的力量，将企业与本地社区连结起来。活动于香港最大的CrossFit场馆恒动馆（Asphodel House）举行，这项年度盛事汇聚参与者，共同促进身心健康、应对社会挑战，并为香港多元社区带来有意义的正面改变。 
今次活动有9间学校参予，逾100名学生参加；另外有8间企业以不同方式支援，包括组队参赛的中国香港榄球总会、汇嘉律师事务所（香港）（Walkers）及杰柏集团（JEB Group）；以及赞助学生队伍的Ageas国际保险公司及安理谢尔曼思特灵律师事务所（AO Shearman） 等。 
结果，国泰航空（Cathay Pacific）夺得公开组冠军，而中国香港榄球总会则获亚军；至于学生组，有两组出战的官立嘉道理爵士中学（西九龙），包办冠、亚军（亚军队伍跟AO Shearman组队参赛）。至于筹款最多奖项，则由中国香港榄球总会以筹得22,564港元胜出。
参赛学生梁浚庭盛赞今次健身体验活动十分有意义，而且很大趣：「很好玩！这次比赛可以认识到很多外国的朋友，也可以跟他们交流心得；平常其他比赛较难有这个机会。」
官立嘉道理爵士中学包办学生组冠亚军 
橄榄成长基金行政总裁周思豪表示：「『Move For Good Challenge』是我们其中一个年度筹款活动，旨在凝聚社会力量。每年我们从『Move For Good』活动筹得的资金，都会支持『橄榄成长基金』的一项特殊倡议。今年，我们非常振奋地宣布，所有款项将用于援助受大埔火灾影响的儿童、青少年及社区，为他们提供以运动作主题的发展计划及活动。运动拥有连结和团结人群的力量，我们希望将这份正能量和大家的支持，投入到这项极具意义的倡议中。衷心感谢今年所有参与的学校和企业的信任与支持，你们的努力和贡献，我们万分感激。」 
今年，所有筹得款项将用于支持大埔宏福邨火灾悲剧后、我们社区中受到间接影响的儿童及青少年。除了直接受灾者，我们同样关注那些因目睹事件、失去邻里亲友，或在悲剧阴影下持续承受情绪困扰的年轻心灵。透过社区活动，陪伴他们疗愈心灵、重建韧力，并重新感受到运动与连结带来的喜悦。 
参与学校（排名不分先后）： 
明爱胡振中书院 
官立嘉道理爵士中学（西九龙） 
圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学 
圣公会圣匠中学 
佛教筏可纪念中学 
上水官立中学 
五育中学 
职业训练局 
香港专业教育学院


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:15
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 内塔尼亚胡：目标推翻政权︱不断更新
即时国际
12分钟前
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
6小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
11小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
6小时前
玻利维亚运钞机坠毁，造成15死30伤。美联社
00:58
玻利维亚运钞机坠毁15死30伤 民众疯抢散落钞票 军警发射催泪弹驱赶
即时国际
5小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
7小时前
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
01:23
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
即时国际
6小时前