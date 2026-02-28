剑击亚青赛｜港队共夺20面奖牌 是历来第二好成绩

一连7日在雅加达举行的亚洲青少年剑击锦标赛周五落幕，香港凭青年组男重及男佩增添一银一铜后，港队青年及少年组合力在今届共夺得6金6银8铜共20面奖牌，是历来第二好成绩，只跟2022年疫情期间那一届相差2面奖牌。

香港青年组男重成员徐浤展（左起）、高映川、袁诺文及黄至皓连续2年夺亚青赛银牌。香港剑总图

男子重剑团队在今届亚青赛添银。香港剑总图

男子佩剑的何柏霖(左二) 夺个人赛金牌及团体赛铜牌。香港剑总图

香港剑队延续「日日有奖牌」，周五的男子重剑队以今届个人赛夺银的袁诺文为首，队友包括高映川、徐浤展及黄至皓，他们从16强打起，先后击败菲律宾、日本及哈萨克入决赛对中华台北，港队一直处于落后位置，最接近一次是袁诺文在第8节拉近至只有一分差距，可惜最终未能反超，以41:45落败，继上届后，再次夺银而回。

男子佩剑以个人赛金牌何柏霖为首，队友有方晓楠、陈玟熹及雷鉴津，他们在16强打起，先后击败菲律宾、日本入4强，可惜未能更晋一步，以34:45负乌兹别克，港队跌入铜牌战，再以34:45不敌南韩，在双铜牌制下，亦为香港取得一面铜牌。

经过7日的激战后，香港少年组（5金、4银、4 铜）及青年组的1金、2银、4铜）共为香港取得20面奖牌，是历来第二好的成绩，港队曾于2022年疫情期间取得22面奖牌，是历届之最。

金牌功臣中有不少包办2面奖牌，包括以下几位：

奖牌功臣：

6金：

余杰（女佩少年组）— 个人赛

樊宝懿（女花少年组）— 个人赛

徐启哲（男重少年组）—个人赛

何柏霖（男佩青年组）—个人赛

男花团（少年组）（何承谦、王哲、许皓竣、董瑞麒）

女花团（少年组）（樊宝懿、梁殷侨、龙卓盈、文铱澄）

6银

何承谦（男花少年组）— 个人赛

黄柏耀（男重少年组）— 个人赛

袁诺文（男重青年组）—个人赛

女佩团（少年组）—（余杰、杨书涵、钟凯滢、邹雨妍）

男佩团（少年组） —叶诚治、欧倬懿、潘靖熹、邹宇涵）

男重团（青年组）（袁诺文、高映川、徐浤展、黄至晧）

8铜

何承沣（男重少年组）— 个人赛

梁殷侨（女花少年组）— 个人赛

叶诚治（男佩少年组）—个人赛

李懿颖（女重青年组）—个人赛

林浩朗（男花青年组）— 个人赛

男重团（少年组）（徐启哲、黄柏耀、何承沣、黄懿诺）

男花团（青年组）（林浩朗、蔡子乐、原子舜、刘晋延）

男佩团（青年组）（何柏霖、方晓楠、陈玟熹、雷鉴津）

记者：徐嘉华