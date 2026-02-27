Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯｜国家队外战两胜一负 陈垣宇、陈熠顺利晋级 蒯曼惜败早田希娜

更新时间：16:09 2026-02-27 HKT
WTT新加坡大满贯今日（周五）继续上演单打16强赛事，国家队三场外战取得两胜一负战绩。男单陈垣宇爆冷反胜世界第2的卡达拉奴（Hugo Calderano） ，成功闯入八强。女单陈熠直落三局淘汰桥本帆乃香，顺利晋级。而惟蒯曼苦战五局惜败于早田希娜，女单16强止步。 

今天继续的男单16强赛事，世界排名第30的陈垣宇开局慢热，在6：11 先失一局的不利局面下，他展现顽强韧性，以11：9、12：10、11：9连取三局，终以3：1逆转胜世界排名第2的巴西球手卡达拉奴，爆出今届赛事一大冷门，以下克上成功闯入男单八强。 

 

而女单方面，世界排名第8的陈熠表现强势，三局比分为11：3、11：5、11：9，她全程掌控战局，以3：0横扫世界排名第11的日本球手桥本帆乃香，顺利打入八强。 

世界排名第5的蒯曼则未能延续强势，与世界排名第10的日本球手早田希娜激战五局，蒯曼首两局以7：11、10：12落后，其后虽以11：4、11：7连扳两局，决胜局力战下以11：13告负，最终以2：3惜败，女单16强止步。

