体育｜「艺术及体育发展基金」体育部分注资12亿 体育界乐见为未来注入动力

财政司司长陈茂波今日宣读新一份《财政预算案》，向「艺术及体育发展基金」体育部分注资12亿港元，更进一步推动本港体育发展，强化运动员培训和提升教练水平，以及支持和拓展更多元化和更高级别的体育赛事在港举行。体育各界亦有发表声明乐见为香港体育界注入动力。

财政司司长陈茂波今日宣读新一份《财政预算案》。星岛图库

陈茂波宣读新一份《财政预算案》向「艺术及体育发展基金」体育部分注资12亿港元。星岛图库

霍震霆指预算案有助推动团队项目发挥更高水平。星岛图库

霍震霆：有助推动团队项目发挥更高水平

中国香港体育协会暨奥林匹克委员会发声明表示，对政府为体育界投放更多资源表欢迎，并指预算案明确提出增拨资源推进体育「五化」发展，并向「艺术及体育发展基金」的体育部分 注资 12 亿元。港协暨奥委会会长霍震霆博士表示：「感谢政府对体育发展的坚定支持。预算 案提出强化队际运动项目培训、提升教练专业水平，直接有助推动团队项目发挥更高水平。 此外，政府支持更多高级别体育赛事在港举行，并通过『M』品牌计划推动盛事化，有助提 升香港国际体育地位，为体育产业化创造机遇。」

霍震霆博士续指：「有关政策将为香港体育界未来发展注入强大动力。港协暨奥委会将继续 与体育界携手，善用资源，配合落实各项体育政策及措施，让香港体育界把握是次机遇，推 动香港体育发展更上一层楼。」

霍启刚乐见政府为体育界注入新动力。星岛图库

霍启刚乐见政府为体育界注入新动力

立法会体育、演艺、文化及出版界别议员霍启刚则表示，感谢政府向「艺术及体育发展基金」的「体育部分」注资十二亿元，为体育界注入新动力。并指预算案多次提及盛事经济，正值启德体育园迎来营运一周年的时机，有良好的营运表现，延续本港盛事经济的良好势头。亦欢迎政府积极争取更多国际体育盛事落户香港，为本港体育五化发展带来动力，也是促进粤港澳大湾区体育协同发展的重要一步。

霍启刚仍表示表示支持预算案提及强化队际运动项目的培训，并指据了解，新一轮「队际运动项目发展计划2024-2027」向八个相关体育总会提供额外资助，每年约430名运动员受惠，开支约三千万元。但仍有不少队际项目运动员在缺乏稳定支援下。仍坚持训练为港出赛，希望可以藉今年亚运会的契机，与相关体育界全面检视队际项目的长远发展方向，包括运动员待遇、教练支援、资源配置等，让有潜质的队际项目能逐步迈向「精英体育项目」的台阶。

香港高尔夫球会：必会在带动体育产业和盛事经济发展上配合政府的发展策略

香港高尔夫球会也指出欢迎预算案中提出支持体育产业及盛事经济的措施，亦深信体育产业有高度发展潜质，体育盛事亦是支持本地盛事经济的一大支柱。球会会在带动体育产业和盛事经济发展上，全面配合政府的发展策略。

球会亦指出为香港引进高球盛事，支持本地体育发展，是一直以来的工作目标。在下周，国际顶级高球盛事「汇丰LIV Golf 2026 香港站」将于粉岭球场隆重上演，是这项世界级赛事连续第三年在香港举行。这项盛事是本地、内地及海外高球爱好者热切期待的年度赛事，不但为香港带来庞大的经济效益，也是推动香港体育旅游和文旅消费的新动力，充分展现香港举办大型体育赛事的软实力，对香港高球普及化、专业化、盛事化发展带来深远影响。

在《财政预算案》大力支持体育发展的方向下，球会会继续配合政府政策，推广高球运动，让更多市民认识和参与其中，并积极支持香港高球运动员培训，助力他们为港争光。粉岭球场作为全港唯一一个大型国际赛事认可场地，凭借全亚洲最古老高球场的历史底蕴及丰富办赛经验，球会将继续致力为香港引进大型国际赛事，并以全方位、多角度推动高球发展，让高球成为香港在国际舞台上的亮丽名片。