桌球｜常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬（有片）

2026年桌球威尔斯公开赛周二（24日）爆出惊人战果。中国小将常冰玉在64强面对世界排名第8的「魔术师」梅菲（Shaun Murphy），打出史诗级表现，连续4局轰出「一杆破百」（Century），以局数4：0横扫对手晋级的同时，4局比赛仅让梅菲得到1分。常冰玉全场录得100%入球率的恐怖数据，令梅菲输得心服口服，赛后更盛赞这是他见过「最完美的7局4胜制演出」。

AN ALL-TIME GREAT PERFORMANCE!



Chang Bingyu has completed a masterpiece vs. Shaun Murphy



FOUR CENTURIES, THREE TOTAL CLEARANCES



4-0



ZERO POTS MISSED!



524 points scored

这场64强赛事成为常冰玉的个人表演骚。甫开赛他即火力全开，首局打出一杆130度先拔头筹。次局常冰玉手感持续发烫，再轰一杆136度，将领先优势扩大至2：0。第3局他未有手软，单杆119度拿至赛点；第4局再以一杆130度「埋斋」，清脆俐落地以4：0零封梅菲。

全场零失误 梅菲仅得1分

常冰玉今仗数据堪称完美，全场没有出现一次无受压失误，击球成功率（Pot Success Rate）达100%。反观前世界冠军梅菲全场只能作壁上观，仅在第3局打进一颗红球拿到1分。面对对手的神级发挥，梅菲在第4局最后一颗黑球未入袋前，已提早起立鼓掌致敬，赛后两人握手时更长时间为常冰玉鼓掌。

常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬。WTS官网截图

梅菲赛后对这位中国后辈赞不绝口：「这是我见过在7局4胜制比赛中，表现最出色的一次。如果打出这种表现的是奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）或卓林普（Judd Trump），肯定会成为全球头条。」

对于这场梦幻般的胜利，常冰玉谦称：「没想到自己能发挥得这么好，赛前是抱著向梅菲学习的心态，很开心第一次打出这样的水准。」常冰玉成功锁定32强席位，将继续在威尔斯争取佳绩。