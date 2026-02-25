Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌球｜常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬（有片）

即时体育
更新时间：18:03 2026-02-25 HKT
发布时间：18:03 2026-02-25 HKT

2026年桌球威尔斯公开赛周二（24日）爆出惊人战果。中国小将常冰玉在64强面对世界排名第8的「魔术师」梅菲（Shaun Murphy），打出史诗级表现，连续4局轰出「一杆破百」（Century），以局数4：0横扫对手晋级的同时，4局比赛仅让梅菲得到1分。常冰玉全场录得100%入球率的恐怖数据，令梅菲输得心服口服，赛后更盛赞这是他见过「最完美的7局4胜制演出」。

这场64强赛事成为常冰玉的个人表演骚。甫开赛他即火力全开，首局打出一杆130度先拔头筹。次局常冰玉手感持续发烫，再轰一杆136度，将领先优势扩大至2：0。第3局他未有手软，单杆119度拿至赛点；第4局再以一杆130度「埋斋」，清脆俐落地以4：0零封梅菲。

全场零失误 梅菲仅得1分

常冰玉今仗数据堪称完美，全场没有出现一次无受压失误，击球成功率（Pot Success Rate）达100%。反观前世界冠军梅菲全场只能作壁上观，仅在第3局打进一颗红球拿到1分。面对对手的神级发挥，梅菲在第4局最后一颗黑球未入袋前，已提早起立鼓掌致敬，赛后两人握手时更长时间为常冰玉鼓掌。

常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬。WTS官网截图
常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬。WTS官网截图
常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬。WTS官网截图
常冰玉4杆破百完美派蛋 梅菲全场仅得1分站立致敬。WTS官网截图

梅菲赛后对这位中国后辈赞不绝口：「这是我见过在7局4胜制比赛中，表现最出色的一次。如果打出这种表现的是奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）或卓林普（Judd Trump），肯定会成为全球头条。」

对于这场梦幻般的胜利，常冰玉谦称：「没想到自己能发挥得这么好，赛前是抱著向梅菲学习的心态，很开心第一次打出这样的水准。」常冰玉成功锁定32强席位，将继续在威尔斯争取佳绩。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
5小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT