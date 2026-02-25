Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡｜黄镇廷、杜凯琹混双8强轻取西班牙组合 4强硬撼巴西3号种子组合

港队黄镇廷、杜凯琹今日出战WTT新加坡站混双8强战，对上西班牙组合并未有受到太大挑战，最终以直落3:0轻松击败对手，4强将硬撼卡达拉奴、高桥布鲁娜的巴西组合。

港队黄镇廷、杜凯琹周三出战WTT新加坡站混双8强战对上西班牙组合。中新社
黄杜配4强将硬撼卡达拉奴、高桥布鲁娜的巴西组合。中新社
黄杜配上战16强先以局数3:0直取瑞典组合后，今日出战8强战对上8号种子的西班牙组合，第1局就先以11:7先拔头筹，西班牙组合第2局开始进入状态一度打成3:3，但其后黄杜配连取4分下将比数拉开成7:3，最终亦顺利以11:6率先取得赛点，而到第3局黄杜延续好手风，一开波就连取7分打成7:0，但西班牙组合表现相当顽强，在连追5后更曾打成9:9平手，好在黄杜配顶住压力连取2分致胜，最终以11:9再取一局，以局数3:0闯入混双4强。
 

