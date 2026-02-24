Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

残疾人剑击世界杯｜残疾人剑击世界杯落幕 香港轮椅剑击队勇夺1银3铜

即时体育
更新时间：18:29 2026-02-24 HKT
发布时间：18:29 2026-02-24 HKT

香港轮椅剑击队在刚落幕的残疾人剑击世界杯「The Leaning Tower」中勇夺1银3铜，其中汤雅婷分别在重剑和花剑个人赛中取得1银1铜共两面奖牌，另外两面铜牌则由「大师姐」余翠怡和年青剑手陈?取得。
今届赛事再次在意大利比萨举行，汤雅婷在女子重剑B级个人赛中以2号种子的身份强势杀入决赛，但在决赛时以一剑之差不敌泰国老将 Jana Saysunee 获得银牌。汤雅婷在之后的花剑B级个人赛延续强势，一直过关斩将闯入4强赛，但就以 4:15 不敌最终的银牌得主 Irina Mishurova，在赛制不设铜牌战之下再添一面铜牌。


汤雅婷凭一己之力穿银挂铜


「大师姐」余翠怡在女子花剑A级个人赛中被赛会列为1号种子，在32强轮空之后于 16 强以 15:5 的比数大胜 Alena Evdokimova，之后在 8 强就以 15:13 气走南韩剑手 Kwon Hyo Kyeong。但她在 4 强赛中以 6:15 不敌来自匈牙利的 Anna Nadasdy 挂铜。
男子方面，陈㬢在花剑B级个人赛先在16 强以 15:6 大炒匈牙利的 Istvan Gergely，再在8强以15:12刺走泰国剑手Kingmanaw Visit，但在准决赛中就以12:15憾负「世一」、拥有主场之利的意大利剑手 Massa Michele，为港队增添多一面铜牌。

