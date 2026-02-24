爱知名古屋亚运｜亚运门票3月12公开预售 游泳决赛最贵索价约1500港元

爱知名古屋亚运今年9月盛大展开，赛会近日宣布将在3月12开始预售门票，大部分项目的初赛及决赛阶段分开售票，而香港较受关注的项目之一剑击4强至决赛最贵索价6500日元（约325港元），而另一争牌大热的游泳决赛最贵门票索价30000日元（约1500港元），与男子足球决赛和篮球决赛成己有宣布的项目最贵票价。

爱知名古屋亚运将在3月12开始预售门票。爱知名古屋亚运官方图片

第20届亚运门票于3月12日公开预售

爱知名古屋亚运将于9月19日开幕，赛会最近公布门票预售资料，首阶段预售2月26至3月9日开始，仅供主办县（爱知县、岐阜县、三重县、静冈县、东京都、大阪府）居民购买，而次阶段预售则在香港时间3月12日下午4点至3月31日晚上10点59分，于爱知名古屋亚运官网发售。而各比赛亦设不同等级的票价，成人门票分为AA、A、B、C和D级，另外亦设小童、伤残人士门票和轮椅位，每名购票人士可购买12张同种类门票，每次可买12张。

世大运封后的佘缮妡领衔的女重港队将于首日登场。摄影：魏国谦

2届奥运男花冠军的张家朗。新华社

男花「世一」蔡俊彦。星岛图库

各剑种团体赛则于25-27日举行。中新社

港队夺标大热之一的剑击项目将于9月22至24日开打个人赛，由「世一」蔡俊彦和2届奥运冠军的张家朗领军的男花港队，及世大运封后的佘缮妡领衔的女重港队将于首日登场，女花和男佩则于翌日上演，女佩及男重则紧接于24日开打，而各剑种团体赛则于25-27日举行，而门票亦分2阶段发售，分组赛至8强票价为4000日元（约200港元），而4强至决赛则为6500日元，另外9月26至27日亦设有「Aichi Sky Expo 1 Day Pass」供观众可在同日观赏剑击、滑板、BMX单车和电竞在同一场馆举办的赛事，门票2日分别为14000日元（约700港元）和18000日元（约900港元）。

港队「女飞鱼」何诗蓓将于9月21日和22日出战女子200米和100米。星岛图库

而游泳项目将于9月20至25日于东京水上运动中心举行，港队「女飞鱼」何诗蓓将于9月21日和22日出战女子200米和100米，而初赛门票分别为3500日元（约175港元）和7000日元（约350港元），而决赛则分为7000日元、14000日元及30000日元（约1500港元），决赛最贵门票与男子足球决赛和篮球决赛成己有宣布的项目最贵票价。

而今届的开、闭幕礼将在可容纳27000人的名古屋市瑞穗公园陆上竞技场举行，门票采实名登记制，每人仅可购买6张门票，开幕礼成人票价分为最便宜的7500日元（约375港元）至60000日元（约3000港元），而闭幕礼成人票价则分为最便宜的5000日元（约250港元）至40000日元（约2000港元）。

