Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联1：0挫爱华顿升上第4位 施斯高后备建功一箭定江山

即时体育
更新时间：08:42 2026-02-24 HKT
发布时间：08:42 2026-02-24 HKT

英超周一（23日）上演独脚戏，曼联作客以1：0力挫爱华顿，全取3分。红魔赛后27战累积48分，压过车路士升上第4位，并逼近第3名的阿士东维拉；爱华顿则以37分续居第9。

两军上半场互有攻守但未能破门。曼联开赛早段已有机会，阿密特迪亚路射门几乎得手，惟被达高斯基门前解围。其后达洛治、麦比奥莫及般奴费南迪斯先后起脚，均未能转化为入球，半场0：0僵持。

施斯高后备建功一箭定江山，曼联1：0挫爱华顿升上第4位。路透社
施斯高后备建功一箭定江山，曼联1：0挫爱华顿升上第4位。路透社

换边后战局出现转机。主帅卡域克于58分钟调入「后备杀手」施斯高（Benjamin Sesko），调动立竿见影。战至72分钟，曼联一次快速反击，由麦比奥莫（Bryan Mbeumo）送出助攻，施斯高后上冷静射入，打破僵局。

尾段爱华顿全力反扑，但曼联防线稳守到底，将1球优势保持至完场。卡域克上任后6场联赛录得5胜1和，走势凌厉。

施斯高近7场赛事攻入6球，尽管多以后备身份上阵，却屡建奇功，包括补时绝杀富咸、逼和韦斯咸，以及今仗一箭定江山。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
17小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
14小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
18小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
17小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
14小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
3小时前
财政预算案前瞻︱《星岛》消息：政府拟预留约2亿元成立「北都城乡共融基金」 推乡郊文化旅游
政情
3小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
22小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
14小时前