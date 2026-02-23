高尔夫｜麦基宾广东话拜年赞粉岭「老派」 乐见LIV四轮赛制 剑指美国大师赛

LIV高尔夫香港站（LIV Golf Hong Kong）将于3月5日至8日在粉岭球场进行，赛会日前举行媒体日，邀请到北爱尔兰新星麦基宾（Tom McKibben）受访。这位年仅23岁的球手对粉岭高尔夫球场赞不绝口，坦言喜爱其「老派」风格，更即席大秀广东话「恭喜发财」向港迷拜年，亲和力十足。

麦基宾接受访问。视频访问截图

麦基宾接受传媒越洋访问。杨功煜摄

麦基宾接受传媒越洋访问。杨功煜摄

钟情粉岭「老派」风格 需靠精准致胜

麦基宾过往曾在粉岭高球场出战两次，并在25年的香港高尔夫球公开赛中获得冠军。谈及对球场的印象，他表示：「我非常喜欢这里的老派（Old-school）风格及其带来的独特挑战。在粉岭打球，必须非常精准，发球策略亦至关重要。」他坦言，要在粉岭争胜，关键在于把握得分机会，并在难度较高的洞保持耐心。

乐见回归四轮赛制 坦承自身「慢热」

2026年赛季LIV联赛调整为四轮（72洞）赛制，麦基宾对此表示欢迎。他分析道，这对他和团队都是利好消息：「四轮赛制更符合传统，也更适合我。我通常在比赛初段比较『慢热』，多一天的比赛日让我有更多空间去追赶，不用在首日就背负过大压力。」

视麦莱尔为榜样 圆梦奥古斯塔

来自北爱尔兰的麦基宾，常被大家与名将麦莱尔（Rory McIlroy）相提并论。他在访问中谦虚回应：「Rory几乎赢尽了所有荣誉，如果我能拥有他成就的一小部分，就已经非常成功了。」他回忆起11、12岁时初次见到偶像的情景，并表示能与前辈一同成长获益良多。

今年麦基宾更获得了美国大师赛的邀请。他难掩兴奋之情：「这是我从九岁起就在电视上观看的比赛，能亲身参与其中非常特别。虽然我还不知道球场是否适合我，但我会先去熟悉场地，制定计划。」

热爱香港美食 广东话送祝福

除了高尔夫，香港的美食也令麦基宾流连忘返。他透露，虽然比赛期间行程紧凑，但品尝美食仍是他在球场以外的「首要任务」。适逢农历新年，麦基宾在访问尾声更应主持人邀请，用广东话说出「恭喜发财」，祝愿香港球迷新春大吉。