网球｜受惠正赛球手退赛 黄泽林首入ATP500 正赛圈

即时体育
更新时间：15:03 2026-02-23 HKT
发布时间：15:03 2026-02-23 HKT

香港网球一哥黄泽林（Coleman）在马年迎来好运气，他周二在超级500级别的墨西哥公开赛次圈比赛美国排名103位的卡臣（Patrick Kypson），在超过一小时的竞争中，Coleman以3:6、0:6败阵，但受惠于「正赛」有球手退赛，他以lucky loser递补去正赛，周二将恶斗世界排名27的摩纳哥球手Valentin Vacherot，无论输赢，都 创下Coleman在ATP500级别的最佳成绩。

受惠于正赛球手退赛，黄泽林获得墨西哥公开赛的正赛资格。 资料图片
受惠于正赛球手退赛，黄泽林获得墨西哥公开赛的正赛资格。 资料图片

墨西哥站是现世界排名125的Coleman今趟美国之旅的第2站，他上周在美国德拉海滩（ATP250）公开赛8强止步后，随即马不停蹄到今站墨西哥，这亦是他第一次参加此项赛事，从外围赛打起的他首圈以2:0（ 6:3、6:2）轻胜墨西哥对手Juan Alejandro Hernandez Serrano，香港时间今屒次圈对Valentin，后者在上月的澳洲网球公开赛打入32强，状况可想而知，Coleman力战下不敌对手，原本无缘晋级正赛，但有正赛球手退赛下，他获「翻生」机会，他在个人Ig也写上：「明日有第二次机会！」

Coleman未曾入过ATP500级别的正赛，无论成绩如何，都是一个好的起步。

张玮桓（右）及梁恩硕近月合作双打，双方越打越有默契，双方的双打世界排名已去到80几位。张玮桓IG图
张玮桓（右）及梁恩硕近月合作双打，双方越打越有默契，双方的双打世界排名已去到80几位。张玮桓IG图

港队农历年无得休  各自在美国放异彩

除Coleman外，香港球手这段农历年期间也在美国比赛，香港网球女将张玮桓跟中华台北拍档梁恩硕正在德克萨斯州的奥斯汀参加WTA250级别的ATX公开赛的双打赛，现双打世界排名已去到87位的港台组合被编为3号种籽，周二将出战16强对克罗地亚及中立国组合Petra Marcinko及Anna Blinkova。

王子夫（右）跟巴西双打拍档连两2站M15级别亚军。受访者提供
王子夫（右）跟巴西双打拍档连两2站M15级别亚军。受访者提供

Coleman的台维斯杯队友之一的王子夫近半个月在美国佛罗里达州连续2站M15级别的双打赛，伙拍巴西的Joao Victor Couto Loureiro都赢得亚军，是2026年一个好开始。

记者：徐嘉华

