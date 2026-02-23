NBA｜勒邦占士识英雄重英雄 力撑谢伦布朗值得问鼎MVP

湖人主场惨败给塞尔特人的「黄绿大战」后，湖人球星勒邦占士（LeBron James）识英雄重英雄，公开赞扬塞尔特人主将谢伦布朗（Jaylen Brown），更指对方今季表现绝对值得被纳入常规赛MVP的讨论范围之内。

谢伦布朗今仗交出32分、8篮板、7助攻及3抢截的全面数据，带领塞尔特人击败湖人，今季累积37胜19负的佳绩，位列东岸第二。勒邦占士赛后识英雄，重英雄，大赞谢伦布朗直言：「我不明白为什么他的名字没有被纳入MVP的讨论中。开季前没有人看好他们，而他场均得分接近30分？我告诉你，这有时就是一个人气竞赛。」

谢伦布朗独力撑起缘军

勒邦占士认为，考虑到塞尔特人今季的阵容变动，泰顿（Jayson Tatum）因跟腱撕裂整季报销，加上祖贺里迪（Jrue Holiday）、贺霍特（Al Horford）及朴辛基斯（Kristaps Porzingis）等上季冠军功臣离队——谢伦布朗能带领球队打出如此佳绩，更显难能可贵。占士续说：「我认为他将外界的质疑转化为动力，带领球队保持在高水平。他们打出了精彩的篮球，这都归功于他和队友们。他迈出了下一步。」

占士慧眼识英雄

对于勒邦占士的赞赏，谢伦布朗表示荣幸，并自信地阐述了自己问鼎MVP的理据：「我觉得自己是世界上最好的攻防一体球员。我每晚都能上阵，这并不容易。我是一个领袖，我帮助带领球队，赋予队友信心，这些东西不总是在数据上显示出来。而且，我是一个胜利者。」

有趣的是，谢伦布朗透露，他与勒邦占士的渊源始于其新秀赛季。当时他首次正选上阵便是对阵勒邦占士所带领的骑士队，赛后勒邦占士在他耳边说：「你总有一天会成为全明星，你会成为一个伟大的球员。」两人在今届全明星赛上亦重提此事。

谢伦布朗曾批评布朗尼

不过，两人的关系亦曾出现小插曲。谢伦布朗在2024年夏季联赛期间，曾被镜头拍到在场边质疑勒邦占士儿子布朗尼（Bronny James）的职业球员资格。对此，勒邦占士半开玩笑地说：「除了他在夏季联赛对布朗尼说的那些废话，我们的关系一直很尊重。」谢伦布朗其后亦在社交媒体上澄清，并期待看到布朗尼的成长。勒邦占士表示，两人「会没事的」，并再次肯定了谢伦布朗今季的杰出表现。