2026米兰冬奥│谷爱凌夺金后接外婆离世消息 记者会上泪崩：「答应她一样勇敢﹗」

即时体育
更新时间：13:20 2026-02-23 HKT
发布时间：13:20 2026-02-23 HKT

谷爱凌(Eileen Gu)在周日米兰科尔蒂纳冬季奥运会赢得自由式滑雪女子U型场地技巧金牌，当她兴奋庆祝后，却收到外婆离世的消息，立即变成泪人。谷爱凌表示自己在比赛前一晚才梦到外婆，还指出发前虽没有向她保证一定会夺冠，但答应她会像她一样勇敢。

夺金后得知外婆逝世

谷爱凌周日取得自由式滑雪女子U型场地技巧金牌，收录今届米兰冬奥个人首金后十分兴奋，与场边的支持者挥手庆祝。岂料在颁奖礼结束后，她透过母亲得知外婆冯国珍逝世的消息，立即哭成泪人。她之后迟到出席记者会，解释因为外婆离世，并哽咽道：「她在我成长过程中，占非常重要的位置，是我所仰慕的人。」她还指在赛前一晚曾梦见她，「其实我昨晚(周六)还做了一个梦，梦见她。」

谷爱凌由母亲和外婆凑大

谷爱凌由母亲和外婆凑大，与她们感情甚笃，但年逾90岁的外婆冯国珍在冬奥前已病重，故无法到米兰支持她，Eileen表示，「我没有向她保证一定会夺冠，但我答应她，我会像她一样勇敢。」

