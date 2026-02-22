学界精英排球赛｜男拔萃3:2反胜长天夺冠 报回港九D1一败之仇
发布时间：20:07 2026-02-22 HKT
周日举行的全港学界精英排球赛男子决赛，由拔萃男书院(男拔萃)与长沙湾天主教中学(长天)争夺冠军，男拔萃在先失首局后反胜局数3:2夺冠，报回今届港九区D1学界决赛一败之仇。
决赛战情峰回路转，首局长天刁时以26:24先拔头筹。男拔萃经调整后，以25:16、25:19连赢两局，局数反超前2:1。第4局初段男拔萃仍处于领先，而再输一局便落败的长天末段急起直追，成功反胜25:23，局数扳平2:2，双方要打决胜第5局。第5局双方战至11:11后，男拔萃于关键时刻发挥较佳赢15:12，局数胜3:2夺冠成功复仇。
