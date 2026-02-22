NBA｜末节狂追18分 纽约人绝地反击 火箭再遭大比数翻盘（有片）

纽约人今日上演惊天大逆转！在第四节一度落后18分的绝境下，凭借唐斯（Karl-Anthony Towns）与般臣（Jalen Brunson）联手力挽狂澜，末节轰出33:13的进攻高潮，最终以108:106险胜休斯敦火箭。

KNICKS RALLY BACK FROM 18 IN Q4 TO WIN AT MSG 🚨



It's their largest comeback this season! pic.twitter.com/1CyvIHXdMS — NBA (@NBA) February 22, 2026

末节狂追18分 杜兰特关键失误葬送好局

纽约人今仗犹如「坐过山车」，上半场曾领先13分，换边后却风云变色，第四节初段一度落后多达18分。然而，纽约人未有气馁，先打出一波8:1的攻势吹响反攻号角。尽管火箭史密夫（Jabari Smith Jr.）一度以三分球为球队「止血」，但随后全队突然哑火，连续8次起手不中。纽约人把握机会打出一段14:2的高潮，随著唐斯在比赛剩余3分32秒时上篮得手，将分差追近至2分。

杜兰特虽攻入全场最高的30分，但关键时刻「软手」连连。路透社

般臣射入致胜中投。AFP

唐斯攻入全队最高的25分。AFP

杜兰特最后时刻命中三分艰难维持悬念。AFP

比赛进入决胜时刻，般臣在最后1分26秒跳投命中，将比分追平至103:103。火箭主将杜兰特（Kevin Durant）关键时刻连续犯错，先是在边线附近失误丢球，随后在进攻时撞倒般臣被吹罚进攻犯规。般臣随即以一记急停跳投还以颜色，助纽约人反超前锁定胜局。杜兰特虽在最后时刻命中三分球维持悬念，但在最后一攻仅剩2秒的情况下，其超远三分出手未能命中。火箭无奈饮恨，5连胜走势告终。

末节零失误成为纽约人反胜关键

数据方面，唐斯攻入全队最高的25分，阿奴诺比（OG Anunoby）贡献20分，布里奇斯（Mikal Bridges）亦有11分进帐。投进致胜球的般臣全场交出20分，成为球队反胜最大功臣。

杜兰特虽攻入全场最高的30分，但关键时刻「软手」连连。AFP

唐斯攻入全队最高的25分。路透社

唐斯攻入全队最高的25分。AFP

火箭方面，杜兰特虽攻入全场最高的30分，但关键时刻「软手」连连。值得一提的是，火箭在第四节单节出现多达9次失误，反观纽约人则是完美的「零失误」，成为胜负分水岭。这也是火箭队近两个月内，第4次在下半场领先13分或以上的情况下惨遭逆转，球队关键时刻的表现备受考验。

