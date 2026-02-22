剑击亚青赛｜亚青赛只进行了三天 香港周日大有机会刷新上届金牌数目
香港剑击队有机会在周日的印尼雅加达亚洲青少年剑击锦标赛中超越上届的金牌数目，卫冕的男子花剑（少年组）及女子佩剑（少年组）顺利跻身稍后的决赛，若能如愿夺金，则可超越上届3金数目。
事实上，完成过去2天的个人赛后，港队已累积了3面金牌（女佩个人赛的余杰、女花个人赛樊宝懿及男重个人赛徐启哲），平了上届金牌数目，今日以个人赛冠军余杰为首的香港女子佩剑队（成员还有杨书涵、钟凯滢及邹雨妍）气势如虹，直入8强的她们以45:29胜中华台北，再在准决赛以45:30 胜澳洲，稍后对南韩争冠。
卫冕的男子花剑（少年组）队，以个人赛银牌得主何承谦为首，成员包括王哲、许皓竣及董瑞麒由16强打起，先后击败沙特阿拉伯（45:10）、新加坡（45:20）后跻身准决赛对日本队，这场亦是真正的考验，双方在比赛中互有领先，港队曾在中段领先25:18，但强顽的日本队一分分追近，幸技高一筹的港队稳住阵脚，终以45:39再次取得决赛席位，将跟南韩争夺金牌。
