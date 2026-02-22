2026米兰冬奥｜苏翊鸣任国家队闭幕礼持旗手 明晨维罗纳古迹谢幕
更新时间：14:23 2026-02-22 HKT
发布时间：14:23 2026-02-22 HKT
发布时间：14:23 2026-02-22 HKT
为国家队摘下今届米兰冬奥首金的单板滑雪名将苏翊鸣，获选为闭幕礼国家队的持旗手。米兰冬奥闭幕礼将于香港时间明日（23日）凌晨3时30分举行，届时苏翊鸣将手持国旗，在历史悠久的维罗纳竞技场（Verona Arena）为今届赛事画上句号。
年仅22岁的苏翊鸣在本届冬奥会表现神勇，个人独取1金1铜，将其个人奥运奖牌总数改写至4枚。他在单板滑雪男子大跳台决赛中先拔头筹获得铜牌，为中国体育代表团拿下本届赛事首面奖牌；其后更在单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛中强势封王，夺得国家队今届首金。由这位「首金功臣」担任闭幕礼持旗手，可谓实至名归。
世遗古迹首办仪式 法国接棒
今届闭幕礼选址别具匠心，将在被列入世界文化遗产名录的维罗纳竞技场上演，这亦是奥运史上首次在古迹中举办仪式。在闭幕礼上，奥林匹克会旗将正式移交予下届主办方，意味著四年后的2030「法国阿尔卑斯冬奥会」正式进入倒数阶段。
最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
2026-02-21 10:00 HKT
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT