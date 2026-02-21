2026米兰冬奥│国家队添1金1铜 累积12面奖牌 刷新境外冬奥奖牌新高

中国代表队周五(20日)在米兰科尔蒂纳冬季奥运会中，凭王心迪和李天马在自由式滑雪男子空中技巧夺得1金1铜，总奖牌数目已增至12面，超越2006都灵冬奥和2010温哥华冬奥的11面奖牌，刷新境外冬奥最多奖牌纪录，改写历史。

刷新境外冬奥奖牌新高

国家队周五在自由式滑雪男子空中技巧取得美满成绩，王心迪勇夺冠军，李天马就收录铜牌，孙佳旭和齐广璞分别得第4及第6。连同这1金1铜，中国代表队在今届米兰冬奥累兴4金3银5铜，合共12面奖牌，比2006都灵冬奥和2010温哥华冬奥多1面奖牌，刷新境外冬奥奖牌新高。06都灵冬奥国家队收录2金4银5铜；10温哥华冬奥则有5金2银4铜。

今届已累积4面金牌

而中国队最多金牌和奖牌的一届，是2022北京冬奥，合六有9金4银2铜，共16面奖牌，在奖牌榜中排第4位。国家队今届暂时于奖牌榜排12位。

