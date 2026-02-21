2026米兰冬奥｜林静欣第七名完成1500米速滑创港队历史 望香港有个训练的冰场

年仅19岁的短道速滑代表林静欣，周五在米兰科尔蒂纳2026冬季奥运会创港队历史！她在女子1500米勇闯决赛，以第7名创下港队在冬奥历来最佳成绩，她赛后表示「好似发紧梦，没想过有如此高的成就」，她将获「赛马会优秀运动员奖励计划」获颁375,000港元奖励以示鼓励，亦期望下月中的世锦赛能有更佳表现。

林静欣（后)在决赛中。相片由港协暨奥委会提供

相片由港协暨奥委会提供

林静欣（中）创港队历史后跟港协暨奥委会团队开心合照。相片由港协暨奥委会提供

林静欣这次在冬奥先在四分之一的小组赛以2分29秒027第4名跻身准决赛，再在半决赛的小组以2分37秒290第2名入决赛A，最终在决赛以2分35秒755位列第7名，为香港创下冬奥最佳成绩。

林静欣在赛前训练中。相片由港协暨奥委会提供

林静欣赛后开心表示：「真是好似在发梦，无想过自己有如此高的成就，感觉好不可思议，尤其在好多高水平的世界级选手同场竞技，这些都像在发梦。」

马不停蹄备战下月世锦赛

能做到这成绩，林静欣不忘多谢教练的悉心培养及临场指导，她说：「我在比半决赛之前，我的心态是『尽全力就好』，教练同我讲，叫我在后面找机会，当前面对手有失误或跌倒，就要把握机会，而我真的做到，今次的成绩多少带有运气，但当然我要有实力才把握到运气及机会去更上一层楼；好多谢教练在我想要放弃时，仍然支持我去训练，讲好多鼓励的说话，让我不要灰心。」

港协暨奥委会团队跟运动员在选手村合照。相片由港协暨奥委会提供

林静欣除了多谢教练，最强后盾的屋企人支持才有今日的自己，她表示：「屋企人无条件支持我之外，他们从来没说过一句或者一个字：『你要读书，不要训练』，他们好支持我做我想做的事。」

赛前香港授旗礼。相片由港协暨奥委会提供

望香港有个冰场

冬奥之后还未能停下脚步，林静欣说回港后休息2天就要再投入训练，准备参加下月13-15日的世界锦标赛，她表示冬奥的成绩对信心增强不少，更让她看到，自己跟奥运奖牌其实不远：「我的终极目标是在冬奥夺牌，今仗其实已经好近好近（奥运奖牌），回到香港要继续脚踏实地训练。」

静欣更期望日后香港有一个「冰场」：「现在我们时常要到内地或海外训练，这样奔波都很浪费金钱及资源，希望香港未来会有个冰场给我们训练。」

相片由港协暨奥委会提供

相片由港协暨奥委会提供

同场21岁的应届亚冬运1500米金牌、2024年世锦赛金牌的南韩名将Kim Gil-li（金桔里）在决赛以2分32秒076夺冠，她的队友兼应届世锦赛1500米金牌的Choi Minjeong（崔玟桢）以2分32秒450得亚军，2位南韩选手早前在3000米接力赛跟队友率先携手夺金。美国的史图达（Corinne Stoddard）以2分32秒578得季军，中国19岁的杨婧茹以2分32秒713得第4名，第5及第6名同来自意大的选手。

获马会颁发375,000 港元现金奖励

香港赛马会为表扬林静欣的卓越表现，马会将透过「赛马会优秀运动员奖励计划」向她颁发375,000 港元现金奖励。

在米兰科尔蒂纳 2026冬季奥运会夺牌及获得第4至第8名的中国香港运动员，可获得由马会赞助香港体育学院推出的「赛马会优秀运动员奖励计划」颁发奖金。个人项目金、银、铜牌分别可获6,000,000港元、3,000,000港元及1,500,000港元，第4名可获750,000港元，第5至8名可获375,000港元；团体项目金、银、铜牌则获12,000,000港元、6,000,000港元及3,000,000港元，第4名可获1,500,000港元，第5至8名可获750,000港元。

记者：徐嘉华