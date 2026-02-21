Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚洲青少年剑击锦标赛｜女子佩剑相隔８年由余杰重夺少年组个人赛金牌

亚洲青少年剑击锦标赛周五在印尼雅加达展开首天的比赛，香港队凭16岁 的余杰及17岁 的何承谦分别在女子佩剑（少年组）及男子花剑（少年组）夺得一金一银，为港队打开胜利之门。

余杰（左）上周末在香港分龄赛取得少年组及青年组两面铜牌。资料图片
何承谦挟少年组世一排名参加今届亚青赛，虽然个人赛差一步未能夺金，但可望稍后在团体赛能成功卫冕。资料图片
上周末的香港青少年分龄剑击锦标赛中，余杰取得少年组及青年组2面铜牌，来到雅加达的亚青赛的「少年组」比赛，她在小组表现不理想、录得2胜3负，以小组总排名第35位入淘汰赛64强，并先后淘汰印度、乌兹别克、新加坡、南韩及澳洲剑手入决赛，对中国的15岁小将李宛轩，港将以15:13取胜，个人首次夺得亚少冠军，这亦是女子佩剑事隔8年再次夺得个人赛金牌，对上一次是马暤孜于2018年在阿联酋一届夺得。

何承谦（左）在少年个人赛夺得第一面亚少个人赛奖牌，而身旁的王哲有点可惜于８强止步，未能卫冕个人赛冠军。资料图片
男花的何承谦挟少年组「世一」头衔参赛，在小组气势如虹，以6战6胜、总排名第一直入32强对队友许皓竣，双方熟悉对方的剑路，曾一度拉锯多时，何承谦以15:12取胜；之后先后击败泰国、澳门、日本入决赛对中国的Lin Youlong，港将曾落后5:10，凭不放弃精神追平至11:11，可惜对手连追3分至11:14，当时那一节的比赛时间刚到，双方休息一分钟再上战场，何承谦给对手有机可乘，终以11:15无缘金牌，以银牌作结。

男花值得一提，共有3位港将在少年组杀入8强，除何承谦外，还有王哲及董瑞麒，可惜分别不敌日本及中国对手而提早下马。

周六次天比赛有女子花剑、男子重剑及男子佩剑的少年组个人赛。

记者：徐嘉华

