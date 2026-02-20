网球│黄泽林今晚深夜2点争取首入巡回赛4强 斗世界排名20位高保利 3大利好因素支持爆冷│附直播连结

香港网球「一哥」黄泽林(Coleman)今晚深夜2点出战ATP德拉海滩网球公开赛男单8强，挑战世界排名20位、赛事3号种子高保利(Flavio Cobolli)，Now630台将免费直播。Coleman如果顺利赢波，将会历史性首入巡回赛4强，其世界排名虽然被对手低逾100位，但他状态正勇，加上高保利今季表现未如理想，硬地又不是后者最擅长的场地，3大利好因素令黄泽林有爆冷本钱。

黄泽林今晚深夜2点出战

在外围赛连过两关入正赛的黄泽林，首圈先击败世界败名44位的葡萄牙球手波捷斯，次圈再直落两盘赢29位、美籍日本裔球手中岛布兰登，成功跻身8强，追平在今年中银香港网球公开赛创下的ATP巡回赛最佳成绩。今仗如果击败赛事3号种子、意大利好手高保利，就可以历史性首入巡回赛4强，改写香港网球坛的历史。

3大利好因素有爆冷本钱

黄泽林在连赢波捷斯及中岛布兰登后，即时世界排名已升至124位，与高保利相差104位，但3大利好因素令他有糖爆冷本钱。首先他本身状态出色，124名排名更是其职业生涯新高，令他信心更大。其次高保利在新球季表现平平，4场只得1胜3负，有3项赛事遭遇一轮游。再者此子最擅长泥地，职业生涯2个ATP巡回赛冠军都在红土场取得，硬地场成绩未算突出，态勇的黄泽林随时有机可乘，缔造历史。

黄泽林的对手，是世界排名20位的高保利。路透社

高保利今季状态平平，令黄泽林增爆冷本钱。路透社

