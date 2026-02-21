香港男子手球队全运创佳绩后回归现实 为口奔驰日兼数职 杰运做主角体验不一样

全运会第4名的历史性佳绩，未能为香港男子手球队员在日常生活上带来实质改变，球员仍要每日身兼数职，继续为口奔驰支持梦想。然而下月31日举行的「国泰2025香港杰出运动员」颁奖礼，可能是手球队「华丽转身」的起点，由过往在「最佳运动队伍」中陪跑，队员在颁奖典礼进行时在隔离做兼职，到今届于公众投票中领先，成为得奖大热，等待上舞台做主角。

全运过后生活依旧 3份兼职朝8晚10

访问当日，司职右辅位的李少聪被问到全运会后有什么不同，他笑一笑：「首先是多了访问要做，刚刚先做了两个。」然而笑容背后，李少聪的日程表，是许多香港运动员的缩影。他坦言全运会历史性取得第4名后，生活无太多变化：「全运会之后，个人资源和资助方面暂时未有，只是获得用作练习的场地多了，但依然要兼职教波。」

李少聪更分享自己受访日的时间表：「今朝入小学教班，是奥苗计划，8点教到12点，跟住返自己的工作室教健身，教完健身就出发去教波，下午4至6点教波，跟住过来练习。」当结束三份兼职工作后，参加手球训练时已经是晚上7点，练3小时，全日由朝8开始，到晚10才停下。这是全运历史性得第4名后，港队男子手球队员的平凡一日。

被问到手球会否有机会纳入精英项目，教练许文邦坦言：「以现时计分制，团体项目好难达到门槛的目标分数。我们参加的比赛数量并不足够。」除非体院为队际项目设特殊门槛，否则单凭亚洲赛事不足以达标。

杰运公众投票中暂排第一 希望今次能上台拎奖

生活暂未有改变，但即将举行的杰运，可能令手球队「华丽转身」，许文邦分享一个心酸的小故事，原来团队之前数次入选杰运「香港最佳运动队伍」候选名单，只是陪跑份子。当杰运颁奖礼进行时，只能派出小数代表坐在场内，其他球员们则在场外为口奔驰。有人更在会展旁，一边听著传来的表演歌声，一边默默搬画赚取生活费。许sir苦笑道：「那天我们几位队员去帮画展搬画，隔篱就系颁奖礼会场，听到入面Tonick表演，群组不停震——『你听唔听到呀？』我哋当然听到。」

如今这支原本默默无名的「搬画球队」，因全运会佳绩而在今年杰运「最佳运动队伍」的公众投票中暂时排第一，成为得奖大热，李少聪直言感受截然不同：「上年我们斋坐，今年终于有机会上台。无论拎唔拎到奖，只要能引起大家关注，已经令人鼓舞。 」许sir更放话：「如果全民投票第一，就算未能得到奖项也好，我已经当赢了。我们不只是为了奖项，而是想话俾大家听我们有努力过。」

「2025香港杰出运动员」选举公众投票由即日起至3月1日进行，手球队暂时排第一名，香港男子足球代表队和香港拔河代表队则排第2和第3名。

记者、摄影：廖伟业