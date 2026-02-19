Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登　再闯ATP 250 8强

更新时间：06:12 2026-02-19 HKT
发布时间：06:12 2026-02-19 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）在美国举行的ATP 250德拉海滩网球赛（Delray Beach Open） 16强赛事中，展现强大心理素质。世界排名第136位的黄泽林，直落两盘击败世界排名29的中岛布兰登（Brandon Nakashima），职业生涯再次杀入ATP巡回赛半准决赛。

网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登　再闯ATP 250 8强。香港网球总会
黄泽林延续首圈淘汰葡萄牙「一哥」波哲斯（Nuno Borges）的火热状态，今仗面对排名更高的中岛布兰登毫无惧色。首盘第5局，黄泽林率先破发，随后一直稳住发球局，以6：4先拔头筹。进入第二盘，战况更趋白热化。黄泽林在第11局关键时刻先破发，可惜随即被对方反破，比赛进入决胜局（tie-break）。在关键时刻，黄泽林发挥较对手稳定，最终以7：4赢下决胜局，以总盘数2：0（6：4、7：6） 奏凯。

连续两场挫世界前50球手

黄泽林共轰出13个Ace球，且第一发球得分率高达84%，成为致胜关键。在连续两场击败世界排名前 50 的球手后，黄泽林再度打入ATP250赛事8强；他上一次创出同样佳绩，是在今年初举行的香港公开赛。

