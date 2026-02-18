Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德拉海滩公开赛│黄泽林大年初一即迎开门红 2:1气走葡萄牙一哥波哲斯

更新时间：04:00 2026-02-18 HKT
发布时间：04:00 2026-02-18 HKT

港网「一哥」黄泽林（Coleman）马年大年初一即迎开门红，在美国佛罗里达州出战 ATP250「德拉海滩公开赛(Delray Beach Open)」与葡萄牙首席球手波哲斯（Nuno Borges）激战三盘后赢 2:1，晋身16强。

硬撼葡萄牙一哥用14「A士球」送对手出局

目前位列世界排名 136 名的黄泽林在外围赛首圈先击退日本选手西冈良仁，周日再直落两盘淘汰澳洲球手史古基（Tristan Schoolkate） 出线正赛，状态火热。来到 32 强硬撼世界排名44位的葡萄牙球手波哲斯迎来考验。Coleman 开局较迟入局，首个发球局已被对手打破，一度落后 0:3。但 Coleman 慢慢适应对方打法后到第9局成功打破对方发球局，并把比赛逼入「抢七」，结果 Coleman 在决胜局打出三个决胜分，以细分 7:5 胜出第一盘。

 

纵使第二盘波哲斯在第9局成功破发并以局数 6:4 扳平，但 Coleman 快速调整后在第 3 盘第 4 局关键逆转并打破对方发球局，并连破带保之下将局数拉开至 4:1，最终以 6:3 赢得第三盘，以盘数 2:1 取得马年第一场胜仗。Coleman 全场一共轰出 14 个「A士球」，比对手多出 6 个，并且赢得 39 个致胜分，比波哲斯多 9 个。

Coleman 淘汰波哲斯之后，将在 16 强迎战拥主场之利的中岛布兰登，或克罗地亚的前美网冠军施历（Marin Cilic）。

