41岁女将创冬奥美国选手雪橇最年长夺金记录 无惧质疑「妈妈走下坡？」队友：我们证明了你们错了

即时体育
更新时间：20:00 2026-02-17 HKT
发布时间：20:00 2026-02-17 HKT

四十一岁高龄妈妈创造历史！美国雪橇运动员依拿娜·迈耶丝·泰勒(Elana Meyers Taylor) 周一晚在冬奥女子单人雪橇项目，以总成绩3分57秒93勇夺金牌，职业生涯第六面奥运奖牌终尝冠军滋味，更成为冬奥史上最年长的美国金牌女将。她在冲线后激动跪地，喜极而泣，两个幼子在场边见证妈妈登上荣誉之巅。

这位克服脑震荡危机、养育两名特殊儿童的坚毅妈妈，此前五面冬奥奖牌尽是银与铜，今届终圆金牌梦。「我以为这不可能，」赛后她哽咽道，「但我错了，而且从未如此高兴自己错了。」她在最后一轮奋起直追，力压德国选手诺蒂（ Laura Nolte ） 封后，队友阿姆布斯特Kaillie Humphries Armbruster ） 得季军。

迈耶丝泰勒以六面奖牌追平美国速滑传奇邦妮·毕莉雅（Bonnie Blair ） 保持的全国女子冬奥奖牌纪录，同时也是冬奥史上夺牌最多的黑人运动员。不过队友阿姆布斯特最后一轮比迈耶丝泰勒早冲过终点线，成为首位年过四十赢得冬奥雪橇奖牌的女性，她赛后说：「很多人说当了妈妈就走下坡。一旦当了妈妈，你的身体就和以前不一样了，你再也无法恢复到巅峰状态，但我和埃拉娜证明了这是错的。 」

