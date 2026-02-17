2026米兰冬奥│谷爱凌大跳台夺银 今届累积2面银牌

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周一(16日)继续上演各项赛事，国家好手谷爱凌(Eileen Gu)于自由式滑雪女子大跳台决赛中，以179.00分完成，取得一面银牌，仅以1.75分之差不敌加拿大选手美根奥咸(Megan Oldham)，未能卫冕。谷爱凌在今届米兰冬奥3项赛事中完成了两项，同样取得银牌，成绩已相当美满。

谷爱凌以1.75分之差得大跳台银牌

自由式滑雪女子大跳台决赛因遇上暴风雪，比赛时间推迟个多小时才进行，共有10位选手出赛。每位选手有3跳，计算最高分的两跳，谷爱凌首跳表现不俗取得90.00分，第2跳出现失误得61.25分，第3跳为89.00分，总分179.00分，取得银牌。而预赛首名晋级的加拿大好手美根奥咸，3跳计算最好的两跳后，成绩为180.75分，取得金牌。而铜牌得主是意大利选手泰芭莉妮。至于另一位中国选手刘梦婷就以166分，位列第7名。

周五再出战力争第3面奖牌

上届北京奥运取得2金1银的谷爱凌，早前于坡面障碍技巧赛中同样夺银，今届米兰冬奥头2项出战的比赛都收获银牌，成功踏上颁奖台。而她将于周五参加第3项赛事，自由式滑雪女子U型场地技巧赛，力争第3面奖牌。