Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米兰冬奥│谷爱凌大跳台夺银 今届累积2面银牌

即时体育
更新时间：11:11 2026-02-17 HKT
发布时间：11:11 2026-02-17 HKT

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周一(16日)继续上演各项赛事，国家好手谷爱凌(Eileen Gu)于自由式滑雪女子大跳台决赛中，以179.00分完成，取得一面银牌，仅以1.75分之差不敌加拿大选手美根奥咸(Megan Oldham)，未能卫冕。谷爱凌在今届米兰冬奥3项赛事中完成了两项，同样取得银牌，成绩已相当美满。

谷爱凌以1.75分之差得大跳台银牌

自由式滑雪女子大跳台决赛因遇上暴风雪，比赛时间推迟个多小时才进行，共有10位选手出赛。每位选手有3跳，计算最高分的两跳，谷爱凌首跳表现不俗取得90.00分，第2跳出现失误得61.25分，第3跳为89.00分，总分179.00分，取得银牌。而预赛首名晋级的加拿大好手美根奥咸，3跳计算最好的两跳后，成绩为180.75分，取得金牌。而铜牌得主是意大利选手泰芭莉妮。至于另一位中国选手刘梦婷就以166分，位列第7名。

周五再出战力争第3面奖牌

上届北京奥运取得2金1银的谷爱凌，早前于坡面障碍技巧赛中同样夺银，今届米兰冬奥头2项出战的比赛都收获银牌，成功踏上颁奖台。而她将于周五参加第3项赛事，自由式滑雪女子U型场地技巧赛，力争第3面奖牌。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
17小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
13小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
14小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
15小时前
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
19小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
5小时前
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
19小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
新界多区大年初一凌晨违发燃放烟花 元朗闹市中连放20发 屯门连放近一分钟。网片截图
01:24
大年初一新界多区非法燃放烟花 元朗闹市连轰20发 屯门持续近1分钟｜有片
突发
6小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT