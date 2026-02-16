网球｜黄泽林直落2盘退澳洲球手 晋身德拉海滩网赛正赛斗波哲斯

港网「一哥」黄泽林(Coleman)最近前往美国佛罗里达州出战ATP250「德拉海滩公开赛(Delray Beach Open)」，他先在外围赛首圈先退日本选手西冈良仁，周日对澳洲选手史古其(Tristan Schoolkate)以直落6:4、6:4击败对手，夺得出线正赛资格，32强将斗世界排名44的葡萄牙选手波哲斯(Nuno Borges)。

黄泽林闯「德拉海滩公开赛」正赛 撼葡萄牙一哥波哲斯

黄泽林目前位列世界排名136名，首圈对世界排名157的日本选手西冈良仁并未遇太大挑战，以6:2、6:2轻取。在周日最后一轮对上世界排名107的史古其争夺最后的出线名额，一开局Coleman入局迅速，先破对手发球局再保发先领先2:0，其后亦延绩好气势先以6:4取得首局，到次局史古其状态回暖，双方互补发球局，但Coleman在第7局取得关键破发领先4:3，之后亦一气呵成以6:4再赢一局，今战Coleman轰出15次Ace，以直落局数2:0击退史古其取得出线资格，将于正赛首圈硬撼葡萄牙一哥波哲斯。