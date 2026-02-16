Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米兰冬奥│越野滑雪之王基拿保再添一金 9金创纪录成冬奥最强王者

即时体育
更新时间：18:00 2026-02-16 HKT
发布时间：18:00 2026-02-16 HKT

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周日(15日)继续上演各项赛事，挪威在越野滑雪男子4X7.5公里接力赛中，以大热姿态顺利夺冠。挪威队的成员之一基拿保(Johannes Hoesflot Klaebo)夺得个人在今届冬奥第4面金牌，亦是历来第9金，成为冬奥史上最多金牌的得主，他矢言要好好庆祝和消化这成就。

基拿保今届冬奥第4金

挪威男子队在越野滑雪接力赛中有超班实力，基拿保最后一棒出战，他接棒是队伍已领先12.2秒，结果他将领先优势扩大至22.2秒，以1小时4分24.5秒率先冲线，银牌和铜牌分别由法国及意大利夺得。有越野滑雪之王之称的基拿保，早前已取得男子竞速、男子20公里追逐赛、男子10公里个人计时赛金牌，今届共有4金，连同2018平昌冬奥的3金，以及去届北京冬奥的2金，总共有9面冬奥金牌，成为冬奥史上最多金牌的选手，力压同得8面的波尔根、达希里和波赞达伦。

3届共9金刷新历史

29岁的基拿保破纪录后喜言：「这是一项巨大的成就，我会好好庆祝，同时需要一些时间来消化这一切。这绝对是我引以为傲的事，能够和团队做到这一点，意义非凡，很难用言语来形容。」而基拿保还有机会再冲两金，他将会在周三参加男子团体短距离赛，以及周六的50公里古典式赛，如果两项都夺冠，还会创下一届所有项目都夺金的创举。

