颜卓彬现身学界精英赛 勉励后辈：唔好俾自己框住 大家加油追梦

更新时间：12:00 2026-02-16 HKT
发布时间：12:00 2026-02-16 HKT

全港学界精英篮球比赛周日于启德体艺馆竞技场圆满落幕，刚转战中超球会的港队足球员颜卓彬现身担任男子组决赛开场嘉宾，向一众年轻球员分享追梦心得。随后表示勉励后辈勇于犯错、敢于尝试。

趁放假返港过新年的颜卓彬，首次近距离观战学界精英赛，直言被赛事气氛感染：「之前冇机会入场睇，原来咁紧凑，自己都冇咁近距离睇过，系一个几新嘅体验。」他以自身经历勉励学界运动员：「趁自己仲后生，仲有好多时间可以犯错，去尽量尝试更加多嘅嘢，唔好俾自己嘅框框框住自己。因为会有时间去改过所有错，大家加油追梦！」

刚离开大埔、转战中超球会的颜卓彬，期望在新环境寻求突破：「希望新环境可以令自己进步大啲，因为国内踢波水平比香港有一段距离，希望上到大陆踢波可以进步快啲，再返嚟帮到香港队。」虽然离开了大埔，但他与大埔已建立深厚感情：「大家真系好融入『大埔』呢个大家庭，一开头走嘅时候自己都有啲唔舍得，球员同球迷嘅关系真系非常好。年初二我会抽时间入场同佢哋打气！」

 

记者、摄影：廖伟业

