叶鸿辉现身学界精英赛 勉后辈「趁后生追梦」表示康复30% 需下季才能回来

全港学界精英篮球比赛周日（15日）假启德体艺馆竞技场圆满落幕，港队门将叶鸿辉现身担任女子组决赛开场嘉宾，向一众年轻球员致词鼓励，勉励他们坚持梦想， 并且和记者分享身体近况。

叶鸿辉笑言：「点解释自己细个嘅时候冇呢啲待遇，见到佢哋喺场上你争我夺，已经开始喺梦想里面追逐紧，希望佢哋路途顺利。」他认为在启德举办比赛能让年轻球员感到被尊重：「佢哋可以得到尊重，中学生已经可以喺启德舞台亮相，由开赛到比赛安排都非常好。就算我哋做球员，都希望有呢个待遇，佢哋现在已经有，对将来系好事。」他又笑言会让儿子自己选择喜欢的运动，不会强迫继承衣钵。

早前十字韧带断裂的叶鸿辉透露康复进度：「康复30%左右，都要下个季度才能回来。两个月嘅康复里面，尽量去做，所以就要真系要时间，希望过多一至两个月就可以开始跑。」他回想当时的感受，没有太大感受，强调受伤是运动员必经阶段：「受伤就系咁。断当下就冇咩，但系之后𠮶两日就会谂，因为ACL（前十字韧带）都系严重嘅受伤，ACL康复系一个长嘅时间。自己都好好彩，职业生涯尾声才受伤。而之前都冇好严重嘅受伤都，上天其实待我不薄。 」

谈到对后辈的寄语，叶鸿辉语重心长：「运动员生涯好短，趁后生去追梦，年纪大就难追返。所以趁住有啲嘢，趁后生去追。 」

