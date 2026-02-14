Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球│叫得欧联都唔易打 樊振东乒乓欧联连输2场 球队仍顺利晋级

即时体育
更新时间：16:30 2026-02-14 HKT
发布时间：16:30 2026-02-14 HKT

足球界的欧联比赛向来不容易应付，乒乓欧联原来亦同样难打。周五乒乓欧联8强次回合，国家名将樊振东效力的德国球会萨尔布吕肯主场对法国球会汉尼邦特，前者2次出场俱落败，幸好队友们在另外3场都赢波，总比数胜3:2，两回合计赢6:2，顺利跻身4强。

樊振东2次出场俱败

萨尔布吕肯在乒乓欧联8强首回合作客法国，场数3:0横扫汉尼邦特，今场次回合回师主场仍不敢怠慢，安排头号选手樊振东出战2场，另一星级选手瑞典的摩加特亦2度出战。然而在国际乒球坛赢尽一切、包括去年尾勇夺全运会乒乓男单金牌的樊振东，被欧联赛事考起，他为球会打头阵，面对代表汉尼邦特的国家队后辈温瑞博，以11:9、11:6、8:11、10:12、1:6见负。他在第4场再次出战，斗法国老将西蒙高斯，以11:5、9:11、7:11、11:3、5:6再次见负，两次出场悉数落败。

萨尔布吕肯两回合计赢6:2入准决赛

幸好队友摩加特2场都赢，加上另一队友佐杰治亦顺利取胜，萨尔布吕肯最终赢3:2，两回合计总场数胜6:2，顺利晋级乒乓欧联准决赛。樊振东向留洋德国第2冠进发。

幸好队友赢波，萨尔布吕肯顺利跻身乒乓欧联4强。萨尔布吕肯IG图片
